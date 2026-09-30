Khẩn trương khắc phục lún, nứt cục bộ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tình trạng nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua Đồng Nai. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Theo đó, nhà thầu sẽ cắt bóc lớp bê tông hiện hữu và thảm lại nhựa khu vực đường bị nứt. Dự kiến việc khắc phục vết nứt sẽ hoàn thành trong ngày 1/10; nhà thầu không thi công ban đêm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đại diện liên danh gói thầu 18 cho biết, đoạn đường bị nứt là khu vực có địa chất yếu (dưới là lòng sông Buông), phải đắp cao (khoảng 9m). Trước đây, trong nhiều cuộc họp, nhà thầu đã nêu ý kiến, đề nghị các bên liên quan tìm giải pháp xử lý nguy cơ xảy ra lún, nứt.

Ngoài ra, tháng 10/2025, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đánh giá: Tại km1+900 (đoạn xảy ra lún, nứt) cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ta luy phải tuyến đắp trên lòng sông Buông cũ, biện pháp thiết kế chỉ yêu cầu vét một lớp mỏng. Tuy nhiên, đây là vị trí đất yếu có chiều dày lớn, tiềm ẩn lún lệch và mất ổn định khối đắp, cần rà soát, đề ra biện pháp xử lý phù hợp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai (viết tắt là Ban Giao thông Đồng Nai), những ngày qua, Ban Giao thông Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng lún, nứt, đối chiếu hồ sơ thiết kế được duyệt tại gói thầu 18.

Theo Ban Giao thông Đồng Nai, Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đưa vào khai thác tạm từ tháng 5/2026. Đến giữa tháng 8/2026, phần bên phải tuyến đoạn từ km1+880 đến km9+020 có hiện tượng mặt đường lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài vết nứt khoảng 40m. Đến nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún giảm dần.

Kiểm tra tình trạng lún, nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua Đồng Nai.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, trong tháng 9 này, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi lún, nứt; làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình sử dụng dự án. Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực lún, nứt. Đề nghị nhà thầu thi công phối hợp tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện ngay lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ (60km/h) khu vực cần xử lý mặt đường để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Dự kiến, tới đây các đơn vị liên quan sẽ làm việc với Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để đưa ra giải pháp xử lý triệt để tình trạng lún, nứt nêu trên.