Đề xuất chính sách khuyến khích, thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Khuyến khích, thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Đối tượng được khuyến khích, thưởng, hỗ trợ.

Dự thảo nêu rõ đối tượng được khuyến khích, thưởng, hỗ trợ bao gồm:

Tập thể: Thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc… (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu… (gọi chung là tổ dân phố); xã, phường, thị trấn, đặc khu… (gọi chung là xã) thực hiện tốt công tác dân số.

Cá nhân: là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện tốt công tác dân số.

Khuyến khích gia tăng tỷ lệ sinh để đạt mức sinh thay thế bền vững

Đối với tập thể: Thôn, tổ dân phố 03 năm liên tục đạt tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ hai từ 50% trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã thưởng, kèm theo biểu dương, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Thôn, tổ dân phố 05 năm liên tục đạt tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ hai từ 50% trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thưởng, kèm theo biểu dương, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Xã 03 năm liên tục đạt tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ hai từ 50% trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thưởng, kèm theo biểu dương, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Xã 05 năm liên tục đạt tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ hai từ 50% trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thưởng, kèm theo biểu dương, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật gấp đôi mức 3 năm.

Đối với cá nhân, căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, cặp vợ chồng sinh con như: hỗ trợ chi phí sàng lọc dự phòng vô sinh; hỗ trợ tiền, hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho trẻ đến đủ tối thiểu 12 tháng tuổi và các nội dung, hình thức phù hợp khác; cộng tác viên dân số mà địa bàn phụ trách đạt tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ hai từ 50% trở lên được thưởng, kèm theo biểu dương hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Nội dung khuyến khích giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Tập thể: Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thưởng một lần, kèm theo biểu dương, hỗ trợ bằng tiền.

Cá nhân: Căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ cho cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 02 con gái dưới 16 tuổi (tại thời điểm đề xuất) nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; trẻ em gái như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập thể: Xã có 03 năm liên tục đạt tỷ lệ từ 90% trở lên cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thưởng, kèm theo biểu dương, hỗ trợ một lần bằng tiền hoặc hiện vật.

Xã có 03 năm liên tục đạt tỷ lệ từ 70% trở lên phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đủ 04 bệnh cơ bản và trẻ sơ sinh được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh đủ 05 bệnh cơ bản đạt tỷ lệ từ 90% trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thưởng, kèm theo biểu dương, hỗ trợ một lần bằng tiền hoặc hiện vật.

Cá nhân: Đối tượng nam, nữ trước khi kết hôn tiền sử gia đình trong vòng 3 đời có người bị mắc bệnh, tật bẩm sinh; là dân tộc thiểu số và miền núi nơi có tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết được hỗ trợ chi phí thực hiện tư vấn, khám sức khỏe di truyền cho nam, nữ trước khi kết hôn.

Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh là dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ tiền đi lại thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh (nếu có).

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ./.