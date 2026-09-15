Va chạm với xe tải, 2 học sinh tử vong

Chiều 15/9 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy chở 3 học sinh tại Hà Tĩnh khiến 2 em tử vong, 1 em bị thương.

Theo Báo Xây Dựng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h ngày 15/9, tại khu vực ngã tư giao giữa huyện lộ 102 và đường Hàm Nghi kéo dài, thuộc phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 38B-052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Khi đến khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102, xe tải xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 38M1-387.xx. Trên xe máy có 3 nam học sinh đang theo học tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo Giáo dục & Thời đại, cú va chạm mạnh khiến 2 học sinh tử vong. Học sinh còn lại bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Cả 3 em đều trú tại xã Thạch Xuân.

Tại hiện trường vụ va chạm, xe tải bị hư hại phần đầu, xe máy chở 3 học sinh gần như hư hỏng hoàn toàn. Nhiều mảnh vỡ của phương tiện vương vãi tại khu vực xảy ra tai nạn.

Tuyến đường Hàm Nghi kéo dài tại khu vực xảy ra tai nạn đang trong quá trình thi công.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Minh Đức (Theo Báo Xây Dựng, Giáo dục & Thời đại)