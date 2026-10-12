Tây Ninh: Quy tập 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 12/10, các đội tìm kiếm, quy tập tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Campuchia và tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Oddar Meanchey và Banteay Meanchey; Đội K73 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Rieng.

Các lực lượng tiến hành đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 4/9 đến hết ngày 12/10/2026, ba đội K70, K71 và K73 đã quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Cụ thể, Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ; Đội K71 quy tập được 57 hài cốt liệt sĩ và Đội K73 quy tập được 53 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, hai đội K71 và K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ từ đầu giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027) đến nay.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Kết quả này thể hiện nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi địa bàn tìm kiếm ngày càng khó khăn, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ qua nhiều năm có nhiều thay đổi.

Theo số liệu tổng hợp, trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, hai đội K71 và K73 đã quy tập được 396 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, gồm 286 hài cốt trong mùa khô 2025-2026 và 110 hài cốt từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay.

Cùng với 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, tổng số hài cốt liệt sĩ do lực lượng tỉnh Tây Ninh quy tập trong toàn chiến dịch là 408, đạt 68% chỉ tiêu 600 hài cốt liệt sĩ được giao.

Quy tập 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia sau hơn 1 tháng tìm kiếm.

Thời gian tới, các đội tiếp tục phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia thu thập, xác minh thông tin, khảo sát địa bàn, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua đó, lực lượng chức năng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch, góp phần đưa các liệt sĩ trở về quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân