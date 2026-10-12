Nam thanh niên tông người đi xe đạp tử vong

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với A Drôss (SN 2003, trú xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h ngày 17/7, A Drôss điều khiển xe máy lưu thông trên đường dẫn lên cầu số 1, thuộc phường Kon Tum, Quảng Ngãi.

Khi đến giao lộ giữa đường dẫn lên cầu số 1 và đường vành đai khu Trung tâm hành chính cũ, xe máy do A Drôss điều khiển đã tông vào xe đạp của ông P.T.V. (trú phường Kon Tum). Vụ tai nạn khiến ông V. tử vong.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với A Drôss. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Sau khi xảy ra tai nạn, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện. Kết quả xét nghiệm xác định A Drôss dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Tại cơ quan công an, A Drôss khai nhận đã sử dụng ma túy trước thời điểm xảy ra tai nạn 2 ngày.