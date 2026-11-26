Mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine tiếp tục là một trong những vấn đề gây bất đồng giữa Kiev và Moscow. (Nguồn: NATO)

Dù biết rằng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là điều rất khó khăn nhưng Ukraine một lần nữa lại để cập đến khả năng này.

Phát biểu với báo giới cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc lại quyết tâm gia nhập NATO của Ukraine. Ông khẳng định đây là một trong những “bảo đảm an ninh rõ ràng nhất” đối với Ukraine.

Từ trước tới nay, Moscow luôn coi việc Ukraine gia nhập NATO là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua. Nhiều quan chức cấp cao Nga từng tuyên bố việc Kiev muốn vào NATO là một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Vấn đề là bởi nếu Ukraine trở thành thành viên NATO, khối quân sự hùng mạnh nhất thế giới này sẽ áp sát biên giới Tây Nam của Nga và khống chế khu vực Biển Đen, phá vỡ thế cân bằng lực lượng, tạo mối đe dọa đến an ninh của Nga.

Chính vì thế, bảo đảm an ninh cho Ukraine trong các giải pháp chấm dứt xung đột hiện nay không thể tách rời với nhu cầu an ninh của Nga. Với Moscow, an ninh không thể chia cắt, không thể có chuyện Ukraine củng cố an ninh cho mình bằng cách gia nhập NATO trong khi điều đó lại tạo mối đe dọa an ninh với Nga.

Hiểu rõ điều này nên Ukraine từng đề cập khả năng nước này có thể từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO như một sự nhượng bộ để đổi lấy các cam kết đảm bảo an ninh cụ thể từ Mỹ và phương Tây. Nhưng nay, khi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được khởi động lại, vấn đề gia nhập NATO lại được Kiev đẩy mạnh.

Trong bối cảnh đang phải chịu nhiều sức ép trên chiến trường, trong khi không còn nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ, còn châu Âu lại chưa có vai trò gì trong các cuộc đàm phán hòa bình, gia nhập NATO trở thành con bài hiếm hoi có sức nặng để Kiev có thể đem ra mặc cả với Moscow trong các giải pháp cho cuộc xung đột.

Dù rằng cả Kiev và châu Âu liên tục nhắc đến vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine trong những ngày gần đây, đó chỉ là chiến thuật trên bàn đàm phán chứ không phải là khả năng hiện thực.