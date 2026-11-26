Trong cuộc phỏng vấn với chương trình MD Meets của Đức, ông Kushner cho rằng việc các nước châu Âu tài trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev đã khiến xung đột Ukraine mang tính chất của một cuộc chiến ủy nhiệm.

Ông thừa nhận các vòng tiếp xúc có sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vẫn chưa thu hẹp được bất đồng giữa Kiev và Moscow về vấn đề lãnh thổ.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa toà nhà ở Kiev, Ukraine, sau các cuộc không kích của Nga ngày 8-9-2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, đợt tập kích của Nga đêm 24 rạng sáng 25-11 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng tại Ukraine. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 112 máy bay không người lái (UAV), trong đó 88 chiếc bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa.

Về nỗ lực ngoại giao, ông Kushner cho biết trong 2 tháng qua, nhóm đàm phán Mỹ đã trao đổi với các đối tác châu Âu về khuôn khổ cho tiến trình hòa bình và thảo luận riêng một số đề xuất với Nga.

Vòng đàm phán gần nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra ngày 10 và 11-11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất).

Ngày 25-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ Washington ấn định ngày họp tiếp theo và đề nghị có đại diện châu Âu tham gia.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov bày tỏ hy vọng cuộc gặp diễn ra trước Giáng sinh. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục và vòng kế tiếp chưa có lịch cụ thể.

Tối 25-11 (theo giờ địa phương), sau cuộc gặp tại bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ra tuyên bố chung, kêu gọi Nga tránh các hành động có thể làm xung đột Ukraine lan rộng, dù do chủ ý hay ngoài ý muốn.