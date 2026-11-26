Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp tại bang Florida (Mỹ) ngày 25/11, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tầm quan trọng của việc tránh những hành động có thể làm mở rộng xung đột tại Ukraine, dù là cố ý hay vô tình. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Theo tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về việc tăng cường chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào lĩnh vực này tại Mỹ cũng như trên toàn NATO.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump vừa có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại châu Á trong tuần trước. Việc ông Trump gặp nhà lãnh đạo Nga đã vấp phải phản ứng từ các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ và các đồng minh châu Âu. Các nước châu Âu trước đó nhiều lần bày tỏ mong muốn được tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Về phần mình, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng việc các cường quốc hạt nhân tiến hành tiếp xúc là điều bình thường. Ông Rutte thời gian qua cũng tích cực tìm cách duy trì sự đồng thuận trong NATO, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa liên minh quân sự này với chính quyền Tổng thống Trump.

Trước cuộc gặp, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Tổng thống Trump đang thăm dò mức độ sẵn sàng của Nga đối với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Rutte nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga, đồng thời bảo đảm Ukraine có đủ năng lực tự vệ trong thời gian các nỗ lực ngoại giao được triển khai.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ông cho rằng các nước châu Âu cần có tiếng nói trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, vốn tác động trực tiếp đến an ninh khu vực.