Chính phủ Anh dưới thời Thủ tướng Andy Burnham thúc đẩy các thỏa thuận mới với EU nhằm tháo gỡ rào cản thương mại và cải thiện quan hệ sau Brexit. Những tổn thất kinh tế cùng sự thay đổi trong dư luận khiến khả năng tái gia nhập EU được một bộ phận chính trị gia Anh đề cập. Dù hai bên phát tín hiệu muốn xích lại gần nhau, con đường trở lại EU vẫn đối mặt với nhiều trở ngại chính trị và đàm phán.

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