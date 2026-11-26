[Video] Tiêu điểm 26/11: 10 năm hậu Brexit, người Anh có nhớ EU?
Sau một thập kỷ rời Liên minh châu Âu, nước Anh đang từng bước khôi phục quan hệ với Brussels. Từ hợp tác thương mại, thị trường carbon đến thúc đẩy giao lưu nhân dân, sự gần gũi này khiến Brexit một lần nữa trở thành chủ đề tranh luận tại Anh.
Chính phủ Anh dưới thời Thủ tướng Andy Burnham thúc đẩy các thỏa thuận mới với EU nhằm tháo gỡ rào cản thương mại và cải thiện quan hệ sau Brexit. Những tổn thất kinh tế cùng sự thay đổi trong dư luận khiến khả năng tái gia nhập EU được một bộ phận chính trị gia Anh đề cập. Dù hai bên phát tín hiệu muốn xích lại gần nhau, con đường trở lại EU vẫn đối mặt với nhiều trở ngại chính trị và đàm phán.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2611-10-nam-hau-brexit-nguoi-anh-co-nho-eu-post1005270.html