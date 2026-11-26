Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Cessna 210 gặp nạn ở vùng biển phía Tây Nam thành phố Pascagoula, bang Mississippi. Máy bay một động cơ này cất cánh từ sân bay Lakefront ở New Orleans, bang Louisiana, và đang trên đường tới thành phố Fort Myers, bang Florida.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết trung tâm chỉ huy khu vực nhận được thông báo mất liên lạc với máy bay vào khoảng 15h45 hôm 24/11. Theo thông tin FAA cung cấp, máy bay đã hạ độ cao với tốc độ khoảng 3.000 m/phút vào thời điểm xảy ra sự cố. Lực lượng chức năng huy động tàu và máy bay tìm kiếm tại khu vực ngoài khơi đảo Horn.

Một chiếc máy bay Cessna 210. Ảnh: Getty

Các đội tìm kiếm ban đầu phát hiện ba áo phao, một bè cứu sinh và phần khoang máy bay nổi trên mặt nước. Sau khoảng bốn giờ tìm kiếm, thợ lặn thuộc Cơ quan Tài nguyên biển bang Mississippi tìm thấy thi thể cả sáu người bên trong thân máy bay, cách đảo Horn khoảng hai hải lý về phía Đông Bắc.

Ông Bruce Lynd Jr., quan chức phụ trách xác định danh tính nạn nhân, cho biết người điều khiển máy bay là ông Brent Stokes (50 tuổi). Những người đi cùng gồm con trai ông, Hunter Stokes (16 tuổi) cùng em gái ông là bà Arlyn Knox (43 tuổi), chồng bà Knox là ông Michael Knox (43 tuổi), và hai con trai của họ, Charles Holden Knox (12 tuổi), và Truett Knox (10 tuổi).

Người thân cho hay, cả nhóm đã đi câu cá cùng nhau trước khi trở về Fort Myers để sum họp với gia đình trong dịp lễ.

Chuyên gia hàng không Todd Curtis, cựu kỹ sư an toàn của tập đoàn Boeing chia sẻ rằng các bản ghi âm liên lạc giữa phi công và đài kiểm soát không lưu được công bố chưa cho thấy dấu hiệu bất thường rõ rệt trước khi máy bay gặp nạn.

Tuy nhiên, ông Curtis lưu ý hiện tượng đóng băng trên máy bay có thể xảy ra khi mưa hoặc hơi ẩm trong mây gặp điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của các thiết bị đo và lực nâng của máy bay. Hiện chưa rõ chiếc Cessna 210 có được trang bị hệ thống chống đóng băng hay không.

Trước khi mất liên lạc, kiểm soát viên không lưu tại sân bay quốc tế Gulfport-Biloxi đã thông báo cho phi công về tình trạng mưa và thời tiết bất lợi trong khu vực.

Được biết, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) chủ trì cuộc điều tra với sự phối hợp của FAA. Tính đến ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giới chức Mỹ chưa công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Trước đó, hồi đầu tháng này, một máy bay phản lực tư nhân Learjet 60 đã lao xuống đất tại khu vực Nam Florida, khiến toàn bộ chín người trên máy bay thiệt mạng.