Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Ngày 25/11, một thẩm phán liên bang tại thủ đô Washington đã ra phán quyết ngăn chặn nỗ lực thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế quyền được cấp quốc tịch nước này theo nguyên tắc nơi sinh.

Quyết định này đình chỉ việc thực thi sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 8/2026, trong đó chính quyền tìm cách loại trừ một số nhóm trẻ em sinh tại Mỹ khỏi diện được công nhận quốc tịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong phán quyết dài 67 trang, Thẩm phán Christopher Cooper cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump không phù hợp với cách Tòa án Tối cao Mỹ diễn giải Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp.

Ông nhấn mạnh Tổng thống không có thẩm quyền tự đặt ra những trường hợp ngoại lệ mới đối với nguyên tắc cấp quốc tịch cho trẻ em sinh trên lãnh thổ Mỹ và thuộc quyền tài phán của nước này.

Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Trump vấp phải trở ngại pháp lý trong nỗ lực thay đổi chính sách quốc tịch theo nơi sinh. Sắc lệnh đầu tiên được ông Trump ký ngay trong ngày đầu trở lại Nhà Trắng, tháng 1/2025, nhằm từ chối cấp quốc tịch cho trẻ em sinh tại Mỹ nếu người mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc chỉ có quy chế lưu trú tạm thời, trong khi người cha không phải công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Sắc lệnh này sau đó bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Sắc lệnh thứ hai, ban hành tháng 8/2026, mở rộng các trường hợp muốn loại trừ, bao gồm con của những người bị coi là kẻ thù nước ngoài, thành viên tổ chức khủng bố hoặc băng đảng, một số nhân viên chính phủ và tổ chức quốc tế nước ngoài, cũng như trẻ em được sinh ra thông qua dịch vụ mang thai hộ thương mại dành cho cha mẹ là người nước ngoài.

Ngày 2/9, Thẩm phán liên bang Deborah Boardman tại bang Maryland đã ban hành lệnh ngăn chặn một phần sắc lệnh này, bảo vệ một số nhóm trẻ em có mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc tạm thời tại Mỹ và cha không phải công dân hay thường trú nhân hợp pháp. Phán quyết mới của Thẩm phán Cooper mở rộng phạm vi bảo vệ sang các nhóm trẻ em khác bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh tháng 8.

Trong lập luận, ông Cooper viện dẫn phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ United States v. Wong Kim Ark, xác lập nguyên tắc người sinh trên lãnh thổ Mỹ, thuộc quyền tài phán của nước này, được hưởng quốc tịch theo Tu chính án thứ 14.

Các trường hợp ngoại lệ truyền thống chỉ bao gồm con của nhà ngoại giao nước ngoài, trẻ em sinh trên tàu công vụ nước ngoài và con của lực lượng quân sự thù địch đang chiếm đóng lãnh thổ Mỹ.

Thẩm phán Cooper bác bỏ lập luận cho rằng việc cha hoặc mẹ bị xác định là kẻ thù nước ngoài hoặc thành viên tổ chức khủng bố có thể tự động khiến con sinh tại Mỹ mất quyền được cấp quốc tịch.

Theo ông, ngoại lệ liên quan đến lực lượng thù địch chỉ áp dụng khi quân đội nước ngoài thực sự chiếm đóng một phần lãnh thổ Mỹ, chứ không thể mở rộng sang những trường hợp không kiểm soát thực tế lãnh thổ.

Đối với trẻ em sinh tại Mỹ thông qua hợp đồng mang thai hộ thương mại với cha mẹ là người nước ngoài, ông Cooper nhận định phương thức mang thai và sinh nở không làm thay đổi việc các em thuộc quyền tài phán của Mỹ.

Ông cũng lưu ý trước khi sắc lệnh mới được ban hành, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn công nhận quốc tịch của trẻ em sinh trên lãnh thổ nước này, không phân biệt các em được sinh ra thông qua phương thức mang thai hộ hay không.

Nhà Trắng lập tức phản đối phán quyết. Người phát ngôn Lauren Bis nói với Fox News Digital rằng đây là “một phán quyết khác của thẩm phán có động cơ chính trị do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm,” nhằm cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Bà khẳng định sắc lệnh của Tổng thống phù hợp với các nguyên tắc và phân tích pháp lý của Tòa án Tối cao.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến kháng cáo, đồng thời có thể đề nghị tòa án cho phép tạm thời thực thi sắc lệnh trong thời gian chờ giải quyết tranh tụng. Bộ Tư pháp có thể đưa vụ việc lên Tòa Phúc thẩm Liên bang tại Washington hoặc đề nghị Tòa án Tối cao xem xét. Quá trình pháp lý được dự báo có thể kéo dài nhiều tháng.

Thẩm phán Cooper trước đây cũng từng đưa ra một số phán quyết bất lợi cho chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có các vụ việc liên quan đến Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy và yêu cầu cung cấp hồ sơ của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) theo Đạo luật Tự do Thông tin. Tổng thống Trump từng công khai chỉ trích ông Cooper và cáo buộc thẩm phán này có quan điểm chống chính quyền./.