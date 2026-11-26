Ông Dmitry Medvedev tuyên bố Ukraine, các nước NATO và một số quốc gia phương Tây đã tạo ra những tình huống mà theo quan điểm của Nga, có thể cho phép nước này tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Phát biểu được đưa ra trong bài viết đăng trên Tạp chí Luật Quốc tế Moskva.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga viện dẫn ý kiến tư vấn năm 1996 của Tòa án Công lý Quốc tế về tính hợp pháp của việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông lập luận rằng luật pháp quốc tế không loại trừ khả năng một quốc gia sử dụng loại vũ khí này để tự vệ trong tình huống sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

Ông Medvedev cho rằng học thuyết hạt nhân của Nga không trực tiếp quy định việc tấn công phủ đầu.

Tuy nhiên, ông cảnh báo việc phương Tây chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine, dù công khai hay bí mật, có thể buộc Moskva phải đưa ra quyết định hành động trước để loại bỏ mối đe dọa.

Một kịch bản khác được ông đề cập là đối phương sử dụng trên quy mô lớn các loại vũ khí thông thường có khả năng gây ra thảm họa công nghiệp, môi trường hoặc xã hội trên lãnh thổ Nga.

Theo lập luận của ông, tình huống như vậy có thể đặt vấn đề về một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào chương trình nghị sự của Moskva.

Ông Medvedev nhấn mạnh nếu những điều kiện trong học thuyết hạt nhân được đáp ứng, người đứng đầu nhà nước Nga không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông đồng thời cảnh báo Ukraine và các nước hậu thuẫn không nên đánh giá thấp khả năng này.

Dù vậy, quan chức Nga khẳng định cuộc xung đột tại Ukraine đến nay chưa tạo ra tình thế cấp thiết trực tiếp buộc Moskva phải sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ xem xét toàn diện các yếu tố, đặc biệt là mức độ thiệt hại thực tế và tính tương xứng của biện pháp đáp trả.

Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo hạt nhân kể từ khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Tháng 11/2024, ông Putin ký sắc lệnh sửa đổi học thuyết hạt nhân, mở rộng những tình huống Moskva có thể cân nhắc sử dụng loại vũ khí này.

Văn bản sửa đổi cho phép Nga xem xét đáp trả hạt nhân trong một số trường hợp như nhận được dữ liệu đáng tin cậy về một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đối phương sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc một cuộc tấn công thông thường đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Nga.

Học thuyết cũng coi hành động gây hấn của một quốc gia phi hạt nhân với sự tham gia hoặc hỗ trợ của cường quốc hạt nhân là cuộc tấn công chung.

Tuy nhiên, việc đáp ứng một trong những điều kiện nêu trên không đồng nghĩa Nga tự động phát động tấn công hạt nhân.

Học thuyết xác định những tình huống có thể cân nhắc sử dụng vũ khí và trao quyền quyết định cho Tổng thống Nga.