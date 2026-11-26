Quốc hội Đức đang họp về ngân sách liên bang 2027. (Nguồn: DPA)

Theo báo DW, trong các phiên thảo luận ngân sách tại Quốc hội Đức (Bundestag), các nghị sĩ tranh luận về quy mô và những lĩnh vực được phân bổ ngân sách cho năm tới. Chính phủ bảo vệ kế hoạch chi tiêu, trong khi phe đối lập chỉ trích. Tuy nhiên, những nghi ngại không chỉ đến từ các đảng đối lập mà còn xuất hiện ngay trong nội bộ liên minh cầm quyền gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Phát biểu tại Quốc hội Đức (Bundestag) ngày 25/11, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức về địa chính trị, công nghệ và nhân khẩu học.

Theo ông, nếu không thay đổi chính sách, trong vài năm tới, toàn bộ nguồn thu liên bang có thể phải dành để trang trải các chương trình an sinh xã hội, chi phí trả lãi vay và quốc phòng.

Khi nhậm chức đầu năm 2025, ông Merz từng cam kết đưa ngân sách trở lại khuôn khổ “phanh nợ” được quy định trong Hiến pháp, theo đó chính phủ chỉ được phép chi tiêu vượt nhẹ nguồn thu, với một số ngoại lệ dành cho quốc phòng và an ninh.

Tuy nhiên, ngân sách năm 2027 dự kiến có tổng chi 560,9 tỷ euro, trong khi nguồn thu thuế không đủ đáp ứng nhu cầu. Chính phủ sẽ phải vay thêm 210 tỷ euro, mức cao kỷ lục nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Merz cảnh báo Đức không còn đủ nguồn lực để đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu như trước. Ông cũng cho rằng các khoản vay bổ sung dành cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng đang thu hẹp đáng kể dư địa điều hành ngân sách trong những năm tới. Cả CDU/CSU và SPD đều nhận định việc xây dựng ngân sách năm 2028 sẽ còn khó khăn hơn.

Quốc phòng và hỗ trợ Ukraine gây tranh cãi

Một trong những khoản tăng đáng kể nhất là ngân sách quốc phòng. Năm 2027, Đức dự kiến dành 109 tỷ Euro cho lĩnh vực này, tăng 27 tỷ Euro so với năm trước. Nếu tính cả quỹ đặc biệt dành cho hiện đại hóa quân đội được tài trợ bằng vốn vay, tổng chi quốc phòng sẽ lên tới 139 tỷ euro.

Kế hoạch tăng chi quân sự vấp phải chỉ trích từ các đảng đối lập, trong đó có đảng Cánh tả và đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD). Lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Cánh tả Heidi Reichinnek cho rằng chính phủ đang tăng cường quân sự trong khi cắt giảm các khoản chi xã hội.

AfD cũng phản đối mức hỗ trợ dành cho Ukraine. Đồng lãnh đạo đảng này, Tino Chrupalla, so sánh khoản tiết kiệm khoảng 100 Euro mỗi năm của một gia đình nhờ chính sách giảm thuế điện với khoản hỗ trợ 200 triệu Euro mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là nhận chỉ sau một cuộc làm việc tại Berlin.

Trong khi đó, đảng Xanh bác bỏ quan điểm cho rằng hỗ trợ Ukraine là lãng phí ngân sách. Nghị sĩ Britta Haßelmann nhấn mạnh việc hỗ trợ Kiev góp phần bảo đảm an ninh cho Đức và châu Âu.

Thủ tướng Merz cũng bảo vệ chính sách này, cho rằng Nga không chỉ muốn kiểm soát Ukraine mà còn theo đuổi những mục tiêu rộng hơn. Ông cáo buộc Moscow đang gia tăng căng thẳng tại khu vực Baltic, Ba Lan, Biển Đen và ngoài không gian, đồng thời tìm cách gây bất ổn tại Đức. Theo ông, Berlin cần duy trì sức ép để Nga nhận thức rõ những giới hạn không thể vượt qua.

Áp lực từ hệ thống an sinh

Bên cạnh quốc phòng, chi phí an sinh xã hội ngày càng trở thành gánh nặng đối với ngân sách. Khoản chi của Bộ Lao động và Xã hội dự kiến vượt 200 tỷ Euro, trở thành hạng mục đơn lẻ lớn nhất trong ngân sách liên bang, ngay cả khi chính phủ tiến hành cắt giảm trợ cấp thất nghiệp.

Đức hiện phải chuẩn bị cho làn sóng nghỉ hưu của thế hệ sinh trong thập niên 1960, thời kỳ mỗi năm có hơn một triệu trẻ em chào đời. Nhóm này hiện chiếm khoảng một phần ba lực lượng lao động. Khi họ nghỉ hưu, số người đóng góp vào hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ giảm, trong khi số người nhận lương hưu tăng lên.

Hệ thống lương hưu Đức vốn đã không thể chỉ dựa vào các khoản đóng góp từ tiền lương để trang trải toàn bộ chi phí. Năm 2025, nước này chi hơn 420 tỷ Euro cho lương hưu, trong đó ngân sách chính phủ đóng góp 127 tỷ Euro. Năm 2027, chính phủ đặt mục tiêu tiết kiệm 3 tỷ Euro trong khoản chi này, song việc điều chỉnh có thể làm tăng mức đóng góp lương hưu.

Theo Thủ tướng Merz, Đức đang phải lựa chọn giữa nhiều nhu cầu chi tiêu trong khi nguồn lực ngày càng hạn chế. Những tranh luận về ngân sách năm 2027 vì thế không chỉ phản ánh khó khăn trong cân đối tài chính, mà còn cho thấy sức ép ngày càng lớn đối với sự đồng thuận trong liên minh cầm quyền.