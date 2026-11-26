Sáng 25/11, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức lễ tiếp nhận hai mẫu ô tô điện gồm VF 8 và VF 9 do VinFast tài trợ nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là hãng xe điện do ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Theo bảng giá bán lẻ do VinFast công bố, mẫu VF 8 có giá từ 898 triệu đồng đến 1,079 tỷ đồng, tùy phiên bản và cấu hình. Trong khi đó, mẫu VF 9 có giá niêm yết lần lượt là 1,348 tỷ đồng đối với phiên bản Eco và 1,529 tỷ đồng đối với phiên bản Plus.

Như vậy, tổng giá trị niêm yết của hai chiếc ô tô điện được trao tặng dao động từ 2,246 tỷ đồng đến 2,608 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các trang bị tùy chọn.

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận hai xe ô tô điện VinFast VF8 và VF9

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Thủy lợi - cho biết với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn chú trọng gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, nhu cầu của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ.

Hai chiếc ô tô điện do VinFast tài trợ sẽ trở thành học cụ trực quan để giảng viên và sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô, trực tiếp tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý vận hành cùng các công nghệ hiện đại trên phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên VinFast trao tặng ô tô điện cho các cơ sở giáo dục đại học. Vào thứ Tư tuần trước (18/11), hãng cũng bàn giao cho Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hai ô tô điện gồm VF 7 và VF 9. Cả hai đều là xe mới, chưa qua sử dụng, được đưa vào phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tiếp nhận 2 ô tô điện VF 7 và VF 9 do VinFast Việt Nam trao tặng

Các đợt trao tặng này nằm trong cam kết hợp tác của VinFast với 30 trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật trên cả nước nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô điện. Danh sách đối tác gồm nhiều cơ sở đào tạo kỹ thuật như Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên...

Sau khi ký kết thỏa thuận, VinFast đã triển khai bàn giao phương tiện cho nhiều cơ sở đào tạo. Đơn cử, vào ngày 5/3/2026, Đại học Duy Tân đã tiếp nhận hai mẫu xe VF 6 và VF 9 kèm theo các thiết bị thực hành và tài liệu kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu.

Bên cạnh việc tài trợ phương tiện, chương trình hợp tác giữa VinFast và các nhà trường còn hướng tới chuẩn hóa giáo trình, tài liệu giảng dạy, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực ô tô điện.

Tham gia chương trình hợp tác, sinh viên còn có cơ hội thực tập tại các nhà máy, xưởng dịch vụ của VinFast và góp mặt trong các dự án nghiên cứu liên quan đến công nghệ xe điện. Những sinh viên đạt thành tích xuất sắc sẽ được hãng ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.