Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) gần đây công bố kết quả điều tra theo Điều 301 liên quan đến cáo buộc dư thừa năng lực sản xuất tại 14 nền kinh tế. Cơ quan này đồng thời đề xuất áp dụng các biện pháp thuế quan bổ sung đối với những đối tác nằm trong diện điều tra.

Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nhấn mạnh chiến tranh thương mại và thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Ông cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần giải quyết bất đồng thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bác bỏ lập luận về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, cho rằng đây là nhận định sai lầm và không nên bị sử dụng như một cái cớ phục vụ các mục đích chính trị.

Ông Guo kêu gọi hai bên thực hiện những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, qua đó duy trì đà phát triển ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yadong cũng lên tiếng phản đối cuộc điều tra của Mỹ, gọi đây là hành động đơn phương điển hình, gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự kinh tế quốc tế và vi phạm các quy tắc của WTO.

Ông He nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp thương mại nói trên, đồng thời kêu gọi Mỹ điều chỉnh hành động và quay lại giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, tham vấn.

“Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao diễn biến và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, ông He tuyên bố.

Các mức thuế mới do Mỹ đề xuất nhắm đến nhiều đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, EU và Nhật Bản. Mức thuế có thể lên tới 20%, tùy từng đối tác.

Trung Quốc nằm trong nhóm chịu mức thuế cao nhất, ở mức 20%. Dù vậy, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các mức thuế này vẫn nằm trong khuôn khổ những cuộc đàm phán thương mại hiện có giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng cho biết Mỹ đang miễn thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.