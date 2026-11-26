Ngày 7/11, Green SM công bố chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh”, áp dụng từ 8/11/2026 đến hết 28/2/2027.

Khách trả 75%, Green SM bù 25%, tài xế nhận trọn cước

Khách hàng được tự động áp ưu đãi 25% giá cước. Trong khi đó, tài xế đăng ký chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được nhận toàn bộ cước phí chuyến đi trước khi áp mã khuyến mại 25%, gồm 100% doanh số vận chuyển và 6% phí nền tảng cho ôtô hoặc 6,7% phí nền tảng cho xe máy; được miễn phí sạc tương đương với 2 lần số km vận doanh.

Chính sách “siêu hỗ trợ” thu hút sự quan tâm của giới tài xế khi khách được ưu đãi, người cầm lái vẫn bảo toàn giá trị cuốc xe. Với nhiều tài xế, đây là cú hích đáng mong đợi trước mùa chạy xe cao điểm.

“Đây là lần đầu tôi thấy thị trường có chính sách mang đến ưu đãi lớn cho khách suốt gần 4 tháng, trong khi tài xế vẫn nhận trọn doanh số trước khuyến mại, lại được miễn phí nền tảng. Khách có giá tốt, anh em cũng có thêm động lực chạy xe”, anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế ôtô công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ.

Theo anh Hùng, cách làm này giúp tài xế yên tâm đón khách trong mùa khuyến mại. Giá cước dễ tiếp cận khuyến khích người dùng đặt xe thường xuyên, từ chuyến đi làm đến mua sắm, dự tiệc, thăm người thân...

Anh Lê Minh Thành, tài xế cơ hữu Green SM tại TP.HCM, chia sẻ sự phấn khởi với quyền lợi dành cho nhóm của mình. Theo chương trình, tài xế cơ hữu của Green SM và doanh nghiệp đối tác (Green SM Partner) được tăng thêm thu nhập, tương đương đến 6% chia sẻ doanh số. “Cuối năm, tôi có nhiều khoản phải chuẩn bị cho gia đình. Được tăng phần chia sẻ là hỗ trợ rất thiết thực cho tài xế”, anh Thành nói.

Chính sách từ chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” nhận nhiều sự quan tâm của giới tài xế.

Bên cạnh giá cước tốt, khả năng đón khách nhanh cũng giúp nhiều khách hàng chọn Green SM dịp cuối năm. Với mạng lưới phủ rộng tại tất cả tỉnh, thành phố và mật độ xe dày, hệ thống Green SM kết nối khách với tài xế nhanh chóng, giúp khách bớt thời gian chờ, còn tài xế giảm quãng chạy rỗng. Tại trung tâm thương mại, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng như Vincom, Vinhomes, Vinpearl, điểm đón Green Zone có mặt sàn sơn xanh và biển chỉ dẫn riêng, giúp khách dễ tìm chỗ đón, tài xế không cần chạy vòng tìm khách.

“Cuối năm, khách đặt liên tục, trả khách xong là có cuốc mới ở gần. Xe chạy đều, ít phải đi rỗng nên tôi đón khách nhanh. Khách vui mà anh em cũng tiết kiệm thời gian”, anh Hùng nói.

Thêm chỗ dựa để gắn bó lâu dài

Bên cạnh doanh số được hưởng, việc bớt chi phí năng lượng cũng giúp người cầm lái có thêm khoản tích lũy cho gia đình. Theo chính sách, các bác tài được Green SM hỗ trợ chi phí sạc tương đương 2 lần số km vận doanh trên nền tảng. Với nhiều bác tài, đây là cơ hội để dành thêm tiền cho sinh hoạt và khoản sắm sửa dịp Tết.

Bên cạnh thu nhập, nhiều bác tài chia sẻ Green SM còn tạo sự an tâm gắn bó lâu dài bởi chính sách chăm sóc người lao động. Hiện tại, gần 100% bác tài Xanh tại Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tai nạn tích lũy và Green SM đang nghiên cứu bổ sung bảo hiểm y tế. Bác tài Xanh còn được chăm sóc sức khỏe, hưởng lương tháng thứ 13, nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup và được đào tạo kỹ năng sơ cứu khẩn cấp.

“Làm nghề lái xe trên đường, tôi mong có thu nhập tốt và gia đình yên tâm về công việc. Có bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và quyền lợi cuối năm thì tôi cũng vững tâm hơn để gắn bó”, anh Lê Minh Thành chia sẻ.

Chính sách hỗ trợ của Green SM giúp tài xế an tâm làm nghề.

An toàn khi làm nghề cũng là điều nhiều bác tài quan tâm, nhất là ca chạy đêm dịp cuối năm. Với xe Green SM Premium, hệ thống giám sát an toàn chủ động Secure to Safe (S2S) được trang bị để bảo vệ cả hành khách lẫn tài xế. S2S gồm camera trong và ngoài xe, cảm biến và phần mềm AI phát hiện bất thường theo thời gian thực, cùng nút bấm khẩn cấp cho tài xế và hành khách. Khi có cảnh báo, trung tâm vận hành có thể điều phối tài xế Green SM gần đó hoặc liên hệ cơ quan chức năng để hỗ trợ kịp thời.

“Chạy đêm có camera, có nút khẩn cấp, biết luôn có trung tâm theo dõi thì tôi yên tâm hơn nhiều, khách lên xe cũng tin tưởng hơn”, anh Thành cho biết.

“Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” mang đến lợi ích khi khách được đón nhanh, hưởng giá tốt và an tâm trên mỗi chuyến đi; tài xế có thêm cơ hội tăng thu nhập và bớt chi phí vận hành. Cùng phúc lợi dành cho người cầm lái, chính sách tạo thêm động lực để tài xế đón mùa cao điểm và yên tâm gắn bó với Green SM.

Chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” áp dụng từ 8/11/2026 đến hết 28/2/2027 với nhiều chính sách hấp dẫn cho tài xế và hành khách.