Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 thông báo một trực thăng vận tải quân sự AS-532 Cougar đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện, khiến 5 quân nhân thiệt mạng.

Chiếc trực thăng cất cánh từ một căn cứ tại tỉnh Eskisehir, khu vực phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nằm giữa thủ đô Ankara và thành phố Istanbul.

"5 người đã thiệt mạng trong chuyến bay huấn luyện", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, nhưng chưa công bố nguyên nhân tai nạn.

Hình ảnh do truyền hình nước này phát sóng cho thấy lực lượng cứu hộ và nhiều phương tiện chuyên dụng tập trung tại khu vực đồng trống gần quận Tepebasi, tỉnh Eskisehir.

Trực thăng dường như đã vỡ nát khi tiếp đất. Phần lớn thân máy bay bị phá hủy, trong khi phần đuôi vẫn còn tương đối nguyên vẹn và nằm lật ngửa trên mặt đất.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ 12 ngày sau khi một trực thăng quân sự S-70 Sikorsky rơi tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.

Đến thời điểm được thông báo, giới chức nước này vẫn chưa công bố kết luận điều tra nguyên nhân vụ rơi trực thăng S-70.

Hai tai nạn liên tiếp khiến hoạt động khai thác và bảo đảm an toàn đối với đội bay trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự chú ý.

AS-532 Cougar là dòng trực thăng vận tải quân sự hạng trung do Pháp phát triển. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua và phối hợp lắp ráp tổng cộng 30 chiếc trong thập niên 1990, gồm 10 chiếc phục vụ lục quân và 20 chiếc thuộc không quân.

Trong số này, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUSAS) trực tiếp lắp ráp đội bay Cougar cho không quân.

Đội bay gồm 6 chiếc AS-532AL có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và 14 chiếc AS-532UL chủ yếu phục vụ tìm kiếm, cứu nạn thông thường.

Trực thăng được trang bị 2 động cơ Turbomeca Makila 1A1, có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 9 tấn và tầm hoạt động 570 km.

Tùy phiên bản, AS-532 Cougar có thể được trang bị súng máy, pháo 20 mm, rocket, cảm biến hồng ngoại và hệ thống phóng bẫy mồi đối phó tên lửa.

Phương tiện có khả năng vận chuyển 20-25 người được trang bị đầy đủ hoặc 6 cáng cứu thương cùng tổ lái.

Nhờ khả năng hoạt động đa nhiệm, AS-532 Cougar được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng trong các nhiệm vụ vận chuyển quân, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán y tế và hỗ trợ huấn luyện.

Tuy nhiên, Ankara đang từng bước thay thế dòng trực thăng này bằng T-70, mẫu trực thăng quân sự do TUSAS sản xuất trong nước.

Vụ tai nạn tại Eskisehir tiếp tục đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình khai thác và huấn luyện.