Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hoài nghi sự nghiêm túc của EU trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Gomel, Belarus, ông Lavrov đặt câu hỏi về mức độ nghiêm túc của EU trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Theo ông, Ủy ban châu Âu thường xuyên đưa ra các tuyên bố nhưng không chuyển bất kỳ đề xuất cụ thể nào tới phía Nga thông qua các kênh ngoại giao.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow chưa từng có cuộc tiếp xúc nào với Ủy ban châu Âu về đàm phán giải quyết xung đột Ukraine. Ông cũng đặt câu hỏi về khả năng các nước châu Âu tham gia tiến trình đàm phán đang diễn ra, nhấn mạnh Nga trước hết cần hiểu rõ vai trò mà những nước này muốn đảm nhận trong việc thảo luận cấu trúc an ninh tương lai.

Ông Lavrov cho rằng, các nước châu Âu không muốn giải thích lập trường với Nga trước khi tham gia đàm phán. Moscow đã đề nghị đại diện các nước châu Âu đến trao đổi trực tiếp hoặc chuyển lập trường bằng hình thức khác, nhưng phía châu Âu muốn tham gia ngay vào bàn đàm phán. Ông tuyên bố Nga không chấp nhận cách tiếp cận như vậy.

Đề cập thông tin Pháp, Đức, Anh, Italy và Ba Lan cùng đại diện EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí thành lập một nhóm tham gia tiến trình đàm phán mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết, Moscow cần xác định rõ vai trò dự kiến của nhóm này trước khi xem xét sự tham gia của họ.

Nhắc lại tuyên bố của Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas rằng, NATO và EU là nền tảng của cấu trúc an ninh châu Âu hiện nay, đồng thời ủng hộ Ukraine gia nhập cả hai tổ chức và phản đối một thỏa thuận có tính đến lợi ích của Nga, Ngoại trưởng Lavrov nhận định, các nhà lãnh đạo châu Âu đã loại trừ khả năng tham vấn Moscow về khía cạnh an ninh lục địa trong các cuộc đàm phán tương lai.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã gửi lời mời qua các kênh ngoại giao tới một số đại diện châu Âu nhằm làm rõ lập trường về khả năng tham gia tiến trình hòa bình. Trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga tại một địa điểm trung lập, bà Kallas tuyên bố EU đứng về phía Kiev chứ không đóng vai trò trung gian hòa giải công bằng.

Trong một diễn biến khác liên quan vụ tấn công nhằm vào một tàu hộ tống quân sự của Nga ở Libya mà Ukraine tuyên bố nhận trách nhiệm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ông Peskov cũng ủng hộ tuyên bố của chính quyền Libya về việc sẽ có biện pháp đáp trả Kiev liên quan vụ việc mà Tripoli gọi là “hành động khủng bố” tại cảng Benghazi. Theo ông, không quốc gia nào để cho những hành động đe dọa tính mạng quân nhân của mình mà không bị trừng phạt.