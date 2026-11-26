Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, đồng thời cảnh báo việc hợp tác với ông sẽ rất khó khăn nếu chính trị gia này tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo khi đảng Dân chủ trở thành phe đa số.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi ông Schumer là một trong những lãnh đạo tệ hại nhất lịch sử.

Tổng thống Mỹ cho rằng thượng nghị sĩ này từng thất bại trong vai trò lãnh đạo và sẽ tiếp tục thể hiện năng lực yếu kém nếu được lựa chọn cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông Trump cũng cáo buộc ông Schumer duy trì những cáo buộc liên quan đến Nga và các hành vi mà ông gọi là gian dối, qua đó khiến chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 trở nên dễ dàng hơn.

Ông Schumer hiện giữ chức lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện. Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2027.

Điều này khiến ông Trump phải tìm kiếm sự hợp tác từ phe đối lập để thông qua các dự luật và phê chuẩn nhiều nhân sự do Nhà Trắng đề cử.

Cuộc cạnh tranh vị trí lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện đang diễn ra giữa ông Schumer và Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen.

Ông Schumer, người giữ cương vị này từ năm 2017, hiện nhận được sự ủng hộ công khai của 15 thượng nghị sĩ, trong khi ông Van Hollen có 5 người ủng hộ. 34 thượng nghị sĩ khác chưa công khai lựa chọn ứng viên. Người chiến thắng cần ít nhất 28 phiếu.

Ông Schumer tuyên bố tự tin giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 1/12. Ông cho biết đã có đủ sự ủng hộ và muốn tập trung vào các vấn đề như giảm chi phí sinh hoạt, chống tham nhũng.

Trong khi đó, ông Van Hollen thừa nhận đang ở thế yếu nhưng khẳng định cuộc đua chưa ngã ngũ. Thượng nghị sĩ này cũng bác bỏ cách hiểu rằng những lời chỉ trích của ông Trump đồng nghĩa với việc Tổng thống ủng hộ mình.

Ông nhấn mạnh từng đấu tranh quyết liệt với ông Trump để bảo vệ nền dân chủ và Hiến pháp Mỹ.

Sau bầu cử giữa kỳ, ông Trump bổ nhiệm Stephen Miller, một đồng minh có quan điểm cứng rắn, làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Động thái này làm dấy lên khả năng chính quyền Mỹ sẽ theo đuổi lập trường đối đầu hơn với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Dù vậy, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng hợp tác trong một số lĩnh vực, trong đó có chăm sóc sức khỏe.