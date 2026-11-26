Động thái đề xuất áp thuế mới của Mỹ với các đối tác thương mại có thể tạo thêm động lực để các đối tác đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại với Washington nhằm đạt được mức thuế thấp hơn. (Nguồn: Getty Images)

Động thái kể trên làm gia tăng sức ép buộc các đối tác đẩy nhanh đàm phán và đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Các mức thuế được đề xuất, với lý do hạn chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, dao động từ 15% đối với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Thụy Sỹ và Đài Loan (Trung Quốc), lên tới 35% đối với một số đối tác khác.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Washington dự kiến áp dụng mức thuế thấp hơn đối với những đối tác đã hoàn tất thỏa thuận thương mại hoặc vẫn đang trong quá trình đàm phán với Mỹ.

Ông Mark Williams, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu Á tại Capital Economics nhận định, tác động tổng thể của đề xuất này đối với khu vực có thể sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, động thái này có thể tạo thêm động lực để một số đối tác đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại với Washington nhằm đạt được mức thuế thấp hơn.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ thuế quan tăng lên 40%

Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế bổ sung tối đa 20%, bên cạnh mức thuế 25% hiện hành được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Theo USTR, mức thuế này có thể tăng lên 40% nếu thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025 không được gia hạn sau tháng 1/2026.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Washington về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yadong kêu gọi Washington “sửa chữa hành vi sai trái của mình và quay trở lại đúng hướng để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại”.

Phản ứng được đưa ra sau khi Mỹ công bố kế hoạch áp thuế mới dựa trên kết quả các cuộc điều tra theo Mục 301. Bộ Thương mại Trung Quốc đồng thời kêu gọi Washington thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan đối ứng trị giá 30 tỷ USD mà hai bên đã đạt được vào cuối tháng 9/2026.

Bà Wendy Cutler, Phó Chủ tịch cấp cao Viện Chính sách Xã hội châu Á nhận định: “Mặc dù không hài lòng, nhưng Bắc Kinh dường như đã sẵn sàng để chấp nhận các mức thuế mới với điều kiện chúng không vượt quá 20%”.

Theo bà Cutler, bằng cách duy trì khả năng tăng thuế nếu các cuộc đàm phán song phương xấu đi, Washington đang sử dụng thuế quan như một đòn bẩy trong giao dịch thương mại với Bắc Kinh.

Phía Mỹ cảnh báo, thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc có thể tăng gấp đôi, lên 40%, nếu USTR xác định Bắc Kinh không thực hiện các cam kết.

Ông Mark Williams nhận định: “Nếu cuộc chiến thương mại bắt đầu một lần nữa, các biện pháp ngày hôm nay sẽ cung cấp cho Mỹ thêm đạn dược”.

Những căng thẳng thương mại mới xuất hiện bất chấp một số cuộc gặp nhằm hạ nhiệt quan hệ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay.

Theo ông Williams, điều này cũng diễn ra trong bối cảnh ông Trump thể hiện “sự thiếu quan tâm rõ ràng” trước các cáo buộc rằng một số công ty công nghệ Trung Quốc vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau lần thứ tư trong năm nay tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), tổ chức tại Miami vào tháng 12/2026.

Đáng chú ý, theo tính toán của ông Williams, dù các biện pháp mới được áp dụng trên diện rộng đối với 13 đối tác thương mại khác, nội dung các cuộc điều tra vẫn tập trung đáng kể vào Trung Quốc. Cụ thể, từ “Trung Quốc” xuất hiện 315 lần trong tài liệu về EU.

Ấn Độ và Singapore chịu sức ép đàm phán

Theo các nhà phân tích, Ấn Độ là trường hợp đáng chú ý do chênh lệch lớn giữa mức thuế phải chịu khi không có thỏa thuận và mức thuế có thể được áp dụng nếu đạt được thỏa thuận với Washington.

Ấn Độ đối mặt với mức thuế đề xuất 25%. Tuy nhiên, mức này có thể giảm xuống còn 17% nếu các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ dẫn tới thỏa thuận thương mại đối ứng.

Bà Wendy Cutler cho rằng, Ấn Độ có “động lực mạnh mẽ” để ký kết thỏa thuận với Washington nhằm bảo đảm được hưởng mức thuế thấp hơn.

New Delhi cũng có thể giành lợi thế so với một số đối thủ châu Á nhờ mức thuế tương đối thấp hơn nếu ký kết thỏa thuận thương mại đã được đàm phán trong thời gian dài với Washington.

Singapore cũng đối mặt với thách thức tương tự. Theo Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, đề xuất của Mỹ đặt ra mức thuế tối đa 20% đối với hàng xuất khẩu của nước này, chưa bao gồm các mức thuế theo Mục 301 hiện hành.

Mức thuế có thể giảm xuống còn 10% nếu Singapore đạt được thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ hoặc kết thúc các cuộc đàm phán khác nhằm giải quyết những vấn đề được USTR nêu ra.

Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore bày tỏ không đồng tình với các kết luận của phía Mỹ và “rất thất vọng” trước biện pháp được đề xuất, đồng thời cho rằng Washington chưa tính đến đặc điểm cấu trúc của nền kinh tế Singapore.

Singapore cho biết sẽ gửi thêm ý kiến trong thời gian tham vấn công khai và kêu gọi USTR xem xét lại các kết luận cũng như biện pháp được đề xuất.

Ngoài ra, theo các nhà phân tích, việc miễn trừ chất bán dẫn và một số mặt hàng điện tử khác sẽ giúp giảm thiểu tác động của các mức thuế mới đối với Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) - hai nền kinh tế có cơ cấu xuất khẩu tập trung đáng kể vào những lĩnh vực này.

Trong báo cáo, USTR chỉ trích Hàn Quốc vì tập trung vào sản xuất chip nhớ và những gì cơ quan này mô tả là mức hỗ trợ quá lớn từ chính phủ. Tuy nhiên, chip của Hàn Quốc lại được loại khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế theo đề xuất áp thuế đối với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp.

Đối với Đài Loan (Trung Quốc), dù phải đối mặt với mức thuế bổ sung tối đa 15%, nền kinh tế này vẫn được hưởng lợi từ các trường hợp miễn trừ dành cho một số mặt hàng điện tử khác, trong đó có điện thoại di động và thiết bị mạng.

Theo ước tính của ông Mark Williams, mức thuế quan đối với Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tăng lên khoảng 9%, so với mức 6% hiện nay.

(theo CNBC)