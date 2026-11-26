AP đưa tin, lực lượng Houthi đã tiến đến khu vực cách thành phố Aden khoảng 60 km, sau khi lực lượng đồng minh của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận rút khỏi các khu vực trên eo biển Bab el-Mandeb.

Đại tá Majed al-Nuzaily, người phát ngôn của quân đội Yemen, cho biết lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen hiện đang được triển khai ở phía Bắc và phía Tây thành phố Aden “trên một tuyến phòng thủ được xây dựng để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Houthi”.

“Aden là lằn ranh đỏ”, ông Majed al-Nuzaily nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Người đàn ông đi qua đống đổ nát tại một địa điểm ở Sanaa, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen, sau khi nơi này bị oanh kích ngày 24/11/2026. Ảnh: AP/Osamah Abdulrahman.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ Yemen hôm 24/11 cho biết, theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ pháo kích ở tỉnh Taiz, Tây Nam Yemen, đã khiến 3 thường dân thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và 2 trẻ em khác bị thương.

Bộ Nội vụ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau vụ tấn công này.

Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi ngày 24/11 cho biết 11 người bị thương khi một trong những tòa tháp ở khu tài chính của thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) bị tấn công.

Đây là vụ việc thứ hai nhắm vào khu tài chính của Riyadh trong vòng chưa đầy một tuần. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Trước đây, lực lượng Houthi đã từng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào Riyadh, bao gồm cả cuộc tấn công tuần trước.

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 24/11 tuyên bố nước này sẽ không "dung thứ cho bất kỳ hành vi xâm phạm chủ quyền của nước này" và sẽ "bảo vệ của đất nước bằng tất cả sức mạnh và quyết tâm".