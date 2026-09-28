'Mọt sách' 19 tuổi của làng quần vợt

Andreeva từng được một người họ hàng tặng bộ 4 cuốn nhân dịp sinh nhật và hoàn thành toàn bộ trong khoảng một tuần rưỡi. Ảnh: @_mirraandreeva.

Mirra Andreeva (sinh năm 2007) hiện đứng hạng 5 thế giới. Tay vợt 19 tuổi đã giành 6 danh hiệu đơn WTA, trong đó có chức vô địch Roland Garros 2026 - Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, Andreeva gây tiếng vang khi liên tiếp vô địch hai giải WTA 1000 tại Dubai và Indian Wells năm 2025, đồng thời giành HCB đôi nữ Olympic Paris 2024 cùng Diana Shnaider. Theo WTA, cô trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong thế kỷ này giành Grand Slam đầu tiên khi đăng quang Roland Garros ở tuổi 19.

Ngoài những giờ tập luyện và thi đấu, Andreeva dành phần lớn thời gian rảnh cho sách. Tay vợt người Nga thường đọc trên những chuyến đi, giữa các giải đấu hoặc khi trở về căn hộ sau ngày thi đấu.

Andreeva từng cho biết đọc sách là một trong những cách giúp cô giảm căng thẳng và tập trung hơn, theo Teen Vogue. Với trí tưởng tượng tốt, cô có thể hình dung các khung cảnh trong đầu và cảm thấy như bước vào thế giới của nhân vật. “Cứ có một chút thời gian rảnh là tôi lại mở sách ra đọc”, cô chia sẻ tại Wimbledon 2025.

Tay vợt trẻ cùng chị gái Erika Andreeva từng mua khoảng 10 kg sách vào năm 2024. Trong một đợt đọc, Andreeva hoàn thành 3 cuốn chỉ trong 4 ngày, gần như đọc cả ngày lẫn đêm.

Gu sách của tay vợt 19 tuổi đa dạng từ tiểu thuyết tình cảm, chính kịch đến truyện phiêu lưu và giả tưởng. Cô đặc biệt thích những câu chuyện có tiết tấu nhanh, liên tục xuất hiện tình tiết mới, khiến người đọc định dừng lại sau một chương nhưng cuối cùng vẫn muốn đọc tiếp. Song, mẹ Andreeva lại muốn hai con làm quen nhiều hơn với văn học kinh điển. So với những thể loại yêu thích, dòng sách này đòi hỏi cô nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn.

Cuối năm 2024, Andreeva bắt đầu The Man Who Laughs (Thằng cười) của Victor Hugo. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, cô cho biết đã dành khoảng 4 tháng cho tác phẩm, kể từ Australian Open, với tốc độ khoảng 20 trang mỗi ngày.

Một tác phẩm kinh điển khác khiến cô hứng thú hơn là Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió) của Margaret Mitchell. Andreeva từng được bắt gặp đọc cuốn sách khi tham dự giải đấu tại Brisbane năm 2024. Trước Wimbledon cùng năm, cô cho biết đang đọc tập hai và đánh giá cao tác phẩm.

Tay vợt số 5 thế giới cũng đang dần chuyển từ tiểu thuyết tình cảm, giả tưởng sang văn học kinh điển. Ảnh minh họa: Nhã Nam, Fahasa.

Việc đọc cũng trở thành cách để cô hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và dành những khoảng nghỉ cho một hoạt động khác ngoài tennis. Tuy nhiên, thói quen này không phải lúc nào cũng được duy trì đều đặn. Trước US Open 2026, Andreeva tiết lộ từng trải qua khoảng một năm gần như không đọc sách vì không thể ép bản thân cầm một cuốn lên.

Sau quãng nghỉ, cô dần tìm lại hứng thú. Một trong những cuốn Andreeva đọc khi đó là The Last Letter (tạm dịch: Lá thư cuối), tác phẩm cô biết đến sau khi thấy một số người dùng Instagram giới thiệu. Trước US Open, tay vợt cho biết đã gần đọc xong cuốn sách.

Sở thích với văn học kinh điển cũng dần thay đổi. Không còn cần mẹ thúc giục, Andreeva bắt đầu chủ động muốn khám phá thêm dòng sách này. Năm nay, cô cho biết muốn đọc nhiều tác phẩm kinh điển hơn và nhắc đến Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Brontë trong cuộc phỏng vấn với Teen Vogue trước US Open 2026.