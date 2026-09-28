Tuyển Đức dưới thời tân huấn luyện viên Jurgen Klopp: Cần thêm thời gian để là 'cỗ máy chiến thắng'

Bước khởi đầu chập chững

Đội tuyển Đức (áo trắng) có khởi đầu không như ý dưới thời HLV Jurgen Klopp. Ảnh: DFB.

Đây là khởi đầu tệ nhất của một HLV đội tuyển Đức nếu tính số điểm sau hai trận đầu. Hai HLV trước đây của đội tuyển Đức Sepp Herberger và Helmut Schon từng không thắng trong hai trận đầu, nhưng đều có hai điểm nhờ hai trận hòa.

Còn đội tuyển Đức trong hai trận đầu tiên dưới thời HLV Jurgen Klopp chỉ có 1 trận hòa và 1 trận thua. Điều đáng chú ý không nằm ở con số 1 trận hòa, 1 trận thua mà ở cách đội tuyển Đức vận hành lối chơi.

Trận gặp Hy Lạp là minh chứng rõ nét. Đức kiểm soát tới 76% thời lượng bóng nhưng phần lớn thời gian chỉ luân chuyển bóng ở khu vực giữa sân. Hy Lạp chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát và chờ đối thủ tự mắc kẹt trong ưu thế ấy.

Kết quả là đội bóng chỉ kiểm soát 24% thời lượng bóng vẫn có được điều quan trọng nhất là bàn thắng.

Một đội bóng được kỳ vọng chơi với cường độ cao, gây sức ép (pressing) ngay sau khi mất bóng và liên tục gây sức ép lên đối thủ lại gặp khó khăn trước một hàng thủ thấp. Đó không đơn thuần là câu chuyện về chất lượng cầu thủ. Nó cho thấy hệ thống chơi bóng mà HLV Jurgen Klopp kỳ vọng chưa thành hình, rõ nét.

Ở các câu lạc bộ (CLB) Dortmund và Liverpool, nơi HLV Jurgen Klopp từng dẫn dắt, ông từng xây dựng những tập thể có khả năng pressing với cường độ rất cao. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở việc một cầu thủ lao lên gây áp lực, mà cả hệ thống phía sau cùng dịch chuyển theo. Tuyển Đức hiện chưa đạt tới mức đó.

Trong trận hòa Hà Lan, Klopp vẫn phải liên tục đứng ngoài đường biên thúc giục các học trò gây sức ép. Đức có những thời điểm tạo được áp lực nhưng không duy trì được sự đồng bộ.

Đến trận gặp Hy Lạp, những vấn đề ấy càng rõ hơn. Khi đối thủ chủ động nhường bóng và tổ chức phòng ngự thấp, Đức thiếu sự sắc bén để biến ưu thế kiểm soát thành cơ hội thực sự. Đây chính là bài toán mà một đội bóng muốn trở thành “cỗ máy chiến thắng” cần sớm tìm lời giải.

Chính HLV J.Klopp cũng thừa nhận điều này sau trận đấu. “Đây là một phần của quá trình. Việc thay đổi nhiều cầu thủ trong đội hình xuất phát là quyết định của tôi”, ông nói, đồng thời thừa nhận Đức khó có thể xuyên phá một đội bóng chủ động chơi thấp.

Nhà cầm quân người Đức cho rằng ông có thể chấp nhận việc đội nhà không thắng, nhưng “không thể để thua những trận như thế”. Theo Klopp, bàn thua có phần thiếu may mắn, song cũng phù hợp với số cơ hội mà các cầu thủ Hy Lạp tạo ra. Ông thừa nhận Đức đã không phòng ngự đủ cảnh giác trước những đường bóng của đối phương.

Thời gian không phải là nguồn lực vô hạn

HLV Jurgen Klopp cần thời gian để tạo nên một đội tuyển như mong muốn. Ảnh: DFB.

Đáng chú ý, HLV J.Klopp không né tránh vấn đề về sự thiếu ổn định. “Chúng tôi mới tập trung cùng nhau được một tuần và phải đối đầu với một đội bóng thích chơi lùi sâu”, ông lý giải. Đức đã làm đúng nhiều điều sau giờ nghỉ nhưng rồi “đột nhiên dừng lại”. Nguyên nhân của sự thay đổi ấy, theo HLV J.Klopp, là điều ban huấn luyện sẽ phải tìm hiểu.

Đó có lẽ cũng là câu nói phản ánh đúng nhất tình trạng của tuyển Đức lúc này. HLV J.Klopp chưa thể yêu cầu các cầu thủ vận hành như một tập thể đã chơi với nhau hàng năm. Ông cần thời gian để những nguyên tắc chiến thuật được lặp lại đủ nhiều, để cầu thủ hiểu đồng đội và để những chuyển động không còn phụ thuộc vào lời nhắc từ đường biên.

Và cuối cùng, đội tuyển Đức phải có một bộ khung ổn định để các cầu thủ hiểu mình đang làm gì và người bên cạnh mình sẽ làm gì. Đó cũng là khác biệt rất lớn giữa bóng đá câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Ở cấp CLB, HLV có thể tham gia vào quá trình tuyển mộ, lựa chọn những cầu thủ phù hợp với triết lý, làm việc với họ hằng ngày và có cả mùa giải để sửa chữa từng chi tiết. Một HLV đội tuyển không có đặc quyền ấy. Klopp không thể đơn giản mua những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Ông phải lựa chọn từ nguồn lực sẵn có, trong những đợt tập trung ngắn ngủi, rồi nhanh chóng biến những cá nhân đến từ các CLB khác nhau thành một tập thể.

Ngay cả HLV J.Klopp cũng khẳng định ông không cảm thấy áp lực phải lập tức mang về những kết quả cụ thể, miễn là đội bóng đưa ra được những quyết định đúng đắn. Với ông, những gì xảy ra trên sân trước mắt vẫn là “thông tin” để ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh.

Nhưng với đội tuyển Đức, thời gian không phải là nguồn lực vô hạn. Kỳ vọng dành cho “cỗ xe tăng Đức” luôn rất lớn và một HLV như J.Klopp được bổ nhiệm cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ chờ đợi những thay đổi rõ ràng.

Sau một trận hòa và một trận thua, rõ ràng con đường ấy còn rất dài. Hai kết quả không thể xóa bỏ những kỳ vọng đặt vào J.Klopp, nhưng cũng cho thấy triết lý chơi bóng của vị HLV kỳ cựu này sẽ mất nhiều thời gian để “thấm” vào đội tuyển Đức.

Còn lúc này, vị HLV nổi tiếng này mới chỉ bắt đầu công việc xây dựng cỗ máy. Và hai trận đầu tiên cho thấy cỗ máy chiến thắng mà ông mong muốn ở đội tuyển Đức còn rất nhiều chi tiết phải lắp ráp trước khi có thể vận hành với tốc độ mà người hâm mộ kỳ vọng.