Nguyễn Xuân Son chia tay ĐT Việt Nam, trở về nước điều trị chấn thương

HLV Kim Sang-sik và Trưởng đoàn Trần Anh Tú động viên Nguyễn Xuân Son trước khi về nước điều trị chấn thương

Quyết định trở về nước được đưa ra theo nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt cũng như quá trình điều trị, phục hồi. Trong thời điểm phải tạm rời đội tuyển, tiền đạo này nhận được sự chia sẻ và động viên từ Ban huấn luyện cùng các đồng đội.

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam và ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú động viên Xuân Son tập trung điều trị, kiên trì phục hồi để có thể sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục đóng góp cho ĐT Việt Nam và CLB.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam đã được chỉ đạo phối hợp với CLB chủ quản, theo dõi sát quá trình điều trị của Xuân Son và có những hỗ trợ cần thiết nhằm giúp tiền đạo này có điều kiện hồi phục tốt nhất.

Trước đó, LĐBĐ Việt Nam đã lên kế hoạch để Xuân Son điều trị chấn thương tại Bệnh viện Vinmec theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, tiền đạo này bày tỏ mong muốn trở về CLB để thuận tiện hơn trong sinh hoạt và điều trị.

Việc Xuân Son phải chia tay đội tuyển khi đang trong hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 để lại nhiều tiếc nuối. Trước buổi tập chiều 28.9 chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như Ban lãnh đạo CLB Nam Định. Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh”.

Không chỉ Ban huấn luyện, các tuyển thủ Việt Nam cũng dành nhiều tình cảm cho người đồng đội. Tiền vệ Nguyễn Hai Long nhìn nhận việc thiếu vắng Xuân Son là tổn thất đáng kể, song khẳng định toàn đội sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong những trận đấu phía trước.

“Việc thiếu vắng Xuân Son là một sự mất mát rất lớn đối với đội tuyển và toàn đội cũng rất tiếc với chấn thương của Xuân Son. Nhưng Ban huấn luyện sẽ tìm cách và sẽ có những giải pháp để đưa ra những sự thay thế cho vị trí Xuân Son để lại. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay cho Xuân Son”, Hai Long chia sẻ.

Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương trong trận đấu với Philippines ngày 26.9. Kết quả kiểm tra của các bác sĩ tại Indonesia xác định tiền đạo ĐT Việt Nam bị tổn thương cơ đùi phía sau. Thời gian hồi phục dự kiến kéo dài khoảng 4-6 tuần.

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến ĐT Việt Nam mất đi một phương án quan trọng trên hàng công trong giai đoạn tiếp theo. Trong khi tiền đạo này trở về nước tập trung điều trị, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.