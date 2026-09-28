'Thần đồng' Trung Quốc khiến nhà vô địch Olympic bật khóc tại ASIAD

Yan Ziyi phá kỷ lục ASIAD với cú ném lao 70,46 m. Ảnh: Xinhua.

Ngày 28/9, Yan Ziyi (18 tuổi) bước vào chung kết ném lao nữ với tư cách kỷ lục gia châu Á và nhà vô địch Diamond League 2026. Ngay lượt thực hiện đầu tiên, cô đưa lao tới 70,46 m, một thành tích vượt xa mọi đối thủ và đủ để khép lại phần thi mà không cần thêm bất kỳ cú ném nào.

Thành tích này giúp Yan phá kỷ lục ASIAD với khoảng cách rất lớn so với cột mốc 66,09 m do đồng hương Liu Shiying thiết lập tại ASIAD 2018.

Khoảng cách giữa Yan và các đối thủ còn lại lên tới gần 8 m. Đương kim vô địch Olympic Haruka Kitaguchi, VĐV chủ nhà, chỉ đạt 62,70 m để giành HCB, còn Takemoto Sae của Nhật Bản về thứ ba với 62,15 m, theo CNA.

Áp lực của một VĐV chủ nhà, lại là nhà vô địch Olympic, khiến Kitaguchi không thể giấu nổi thất vọng. Sau phần thi, cô bật khóc và thừa nhận rất tiếc vì để Yan vượt lên quá xa. Cảnh tượng một nhà vô địch Olympic phải rơi nước mắt trước tài năng trẻ đến từ Trung Quốc trở thành điểm nhấn cảm xúc mạnh nhất ngày thi đấu thứ 8 của ASIAD 2026.

Cú ném 70,46 m của Yan Ziyi không chỉ phá kỷ lục ASIAD mà còn đứng thứ 6 trong danh sách những thành tích tốt nhất lịch sử nội dung ném lao nữ. Kỷ lục thế giới hiện vẫn thuộc về Barbora Špotáková của Cộng hòa Séc với 72,28 m, được thiết lập từ năm 2008.

"Thần đồng" 18 tuổi Yan Ziyi của Trung Quốc phá kỷ lục ASIAD ở nội dung ném lao nữ. Ảnh: Andrew Boyers/Reuters.

Ziyi sinh ngày 22/5/2008 tại Ninh Ba, Trung Quốc. Cô bắt đầu gây chú ý từ năm 2024 khi giành huy chương vàng U20 thế giới ở nội dung ném lao với thành tích 63,05 m khi mới 16 tuổi.

Năm 2025, Yan liên tục phá kỷ lục thế giới U20 với các thành tích 64,83 m tại Thành Đô và 65,89 m tại Giải vô địch toàn quốc Trung Quốc, đồng thời được đề cử giải VĐV trẻ nữ triển vọng của năm do World Athletics bình chọn.

Bước sang 2026, Yan bùng nổ ở bậc cao nhất của điền kinh thế giới. Ngày 23/5, tại Diamond League Xiamen, cô tạo nên cú sốc khi ném 71,74 m ngay lượt đầu, phá kỷ lục châu Á, kỷ lục thế giới U20 và kỷ lục Diamond League trong cùng một ngày.

Chỉ với một cú ném, Yan vươn lên vị trí thứ 2 trong lịch sử ném lao nữ, chỉ sau Špotáková, và trở thành người châu Á đầu tiên có thành tích trong top 2 mọi thời đại.

Mùa giải Diamond League 2026 là sân chơi để Yan khẳng định vị thế số 1 thế giới hiện tại. Cô thắng cả 5 chặng tham dự gồm Xiamen, Oslo, Paris, Monaco và chung kết Brussels, qua đó đăng quang nhà vô địch Diamond League 2026 ở nội dung ném lao nữ. Tại chung kết Brussels ngày 5/9, Yan giành huy chương vàng với 68,42 m, một kỷ lục của chặng đấu này.

Dù đã là kỷ lục gia châu Á và vô địch Diamond League, Yan Ziyi vẫn khiến cả ASIAD 2026 bất ngờ về mức độ áp đảo. Cô chia sẻ sau phần thi rằng kế hoạch ban đầu là thực hiện thật tốt 2 cú ném đầu tiên, nhưng không ngờ lại đạt được khoảng cách như vậy ngay trong cú ném thứ nhất.