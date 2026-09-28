ĐT Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đối đầu 'đoàn voi chiến'

Trước buổi tập chiều 28/9 tại Bandung, Nguyễn Hai Long cho biết ĐT Việt Nam đang rất hào hứng trước cuộc đối đầu ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 2000 đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, đồng thời khẳng định toàn đội đã sẵn sàng hướng tới một kết quả tích cực.

“ĐT Thái Lan là một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ tốt và có sự nhuần nhuyễn, gắn kết trong lối chơi. Nhưng đó cũng là điều mà tất cả cầu thủ và ban huấn luyện sẽ họp băng để tìm cách làm sao trận đấu ngày mai có thể giành một kết quả tốt”, Hai Long chia sẻ.

Tiền vệ Hai Long trả lời phỏng vấn tại Indonesia chiều 28/9. Ảnh: VFF.

Theo tiền vệ của Hà Nội FC, ĐT Việt Nam đã dành thời gian nghiên cứu kỹ ĐT Thái Lan. Toàn đội tổ chức họp và xem băng hình về đối thủ trong sáng 28/9, qua đó chuẩn bị phương án cho cuộc đối đầu diễn ra vào ngày 29/9.

Tiền vệ Hai Long cho biết các cầu thủ dành sự tôn trọng cho ĐT Thái Lan, nhưng đồng thời sẽ nỗ lực hết khả năng để hướng tới mục tiêu đã đề ra. Sau lượt trận đầu tiên, cả ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cùng có 3 điểm, nhưng ĐT Thái Lan tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng B. “Mục tiêu của toàn đội sẽ là một kết quả tốt nhất ở trận đấu ngày mai để có lợi thế đi tiếp vào trận chung kết”, tiền vệ Hai Long nhấn mạnh.

Trận đấu với ĐT Thái Lan diễn ra trong bối cảnh ĐT Việt Nam chịu tổn thất về lực lượng khi Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương trong trận thắng ĐT Philippines 1-0. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau và dự kiến cần 4-6 tuần để hồi phục.

ĐT Việt Nam có buổi tập tại Bandung (Indonesia) chiều 28/9. Ảnh: VFF.

Đánh giá về sự vắng mặt của Xuân Son, Hai Long thừa nhận đây là mất mát lớn đối với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, tiền vệ này khẳng định các cầu thủ còn lại đã sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ thay đồng đội.

“Việc thiếu vắng Xuân Son là một sự mất mát rất lớn dành cho toàn đội và toàn đội cũng rất đáng tiếc với chấn thương của Xuân Son. Nhưng ban huấn luyện sẽ tìm cách và sẽ có những giải pháp để đưa ra những sự thay thế cho vị trí Xuân Son để lại. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son”, Hai Long nói.

ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu ĐT Thái Lan sau chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines ở trận ra quân. Trong khi đó, Đội tuyển Thái Lan cũng giành trọn 3 điểm sau khi vượt qua Đội tuyển Pakistan với tỷ số 4-0.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan diễn ra lúc 19h30' ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.