85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (phường Bạc Liêu), các nội dung môn bóng bàn đã khép lại chiều 28/9. Ở nội dung đơn nữ, vận động viên Đinh Gia Lịnh (Cụm số 1) giành Huy chương Vàng. Ở nội dung đơn nam, vận động viên Phùng Quốc Bảo (Cụm số 2) vượt qua vận động viên Nguyễn Hải Dương (Cụm số 1) sau 5 set đấu, giành Huy chương Vàng.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng môn bóng bàn, nội dung đơn nữ cho vận động viên Đinh Gia Lịnh.

Tại Sân vận động tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), 2 trận bán kết môn bóng đá 11 người diễn ra chiều nay. Kết quả, đội Phường Bạc Liêu (Cụm số 2) và đội Công an tỉnh giành quyền vào chung kết. Đội Đạt Linh (Cụm số 2) và đội Phường Hiệp Thành nhận Huy chương Đồng.

Trận bán kết kịch tính giữa 2 đội Công an tỉnh và phường Hiệp Thành phải bước vào loạt sút luân lưu để xác định tấm vé vào Chung kết.

Ông Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, trao Huy chương Đồng cho đội Đạt Linh.

Trước đó, chiều 26/9, môn bi sắt đã hoàn thành các nội dung thi đấu và trao giải. Trong ảnh: Ông Huỳnh Minh Thảo, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở môn bi sắt, nội dung đôi nam - nữ.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đang tiếp tục các nội dung thi đấu còn lại, với sự tham gia của các đoàn vận động viên ở nhiều môn thể thao./.