85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau
Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.
Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (phường Bạc Liêu), các nội dung môn bóng bàn đã khép lại chiều 28/9. Ở nội dung đơn nữ, vận động viên Đinh Gia Lịnh (Cụm số 1) giành Huy chương Vàng. Ở nội dung đơn nam, vận động viên Phùng Quốc Bảo (Cụm số 2) vượt qua vận động viên Nguyễn Hải Dương (Cụm số 1) sau 5 set đấu, giành Huy chương Vàng.
Tại Sân vận động tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), 2 trận bán kết môn bóng đá 11 người diễn ra chiều nay. Kết quả, đội Phường Bạc Liêu (Cụm số 2) và đội Công an tỉnh giành quyền vào chung kết. Đội Đạt Linh (Cụm số 2) và đội Phường Hiệp Thành nhận Huy chương Đồng.
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đang tiếp tục các nội dung thi đấu còn lại, với sự tham gia của các đoàn vận động viên ở nhiều môn thể thao./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/85-huy-chuong-duoc-trao-sau-7-ngay-tranh-tai-tai-dai-hoi-tdtt-tinh-ca-mau-a132796.html