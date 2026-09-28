HLV Thái Lan đánh giá cao tuyển Việt Nam trước trận đại chiến

Trước trận "derby Đông Nam Á", nhà cầm quân người Anh dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik không phụ thuộc vào một cá nhân mà đến từ hệ thống vận hành đồng bộ.

HLV Anthony Hudson thận trọng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

“Tôi rất tôn trọng Việt Nam và HLV của họ. Họ đã làm một công việc tuyệt vời. Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng, lối chơi rõ ràng và hiệu quả”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

Theo chiến lược gia 45 tuổi, đội tuyển Việt Nam đặc biệt nổi bật ở khả năng kiểm soát và thay đổi nhịp độ trận đấu. “Tôi nghĩ sức mạnh của Việt Nam nằm ở hệ thống. Họ rất kỷ luật, có tổ chức, lối chơi rõ ràng và có thể thay đổi nhịp độ trận đấu nhanh chóng.

Họ cũng có nền tảng thể lực tốt. Việt Nam vẫn là một đội bóng rất mạnh và là một trong những ứng viên hàng đầu của giải đấu”, ông Anthony Hudson nhận xét.

Đội tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đại chiến. Ảnh: FAT

Dù dành sự tôn trọng cho đối thủ, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan khẳng định đội bóng của ông đã chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng cho một trận đấu quyết liệt. HLV Anthony Hudson cũng kỳ vọng cuộc đối đầu giữa hai đội tiếp tục có chất lượng chuyên môn cao như những lần chạm trán gần đây.

“Chúng tôi rất hào hứng với trận đấu này. Việt Nam là một đối thủ mạnh và chúng tôi tôn trọng ban huấn luyện của họ. Thái Lan sẽ dốc toàn lực để hướng tới chiến thắng”, HLV Anthony Hudson nhấn mạnh.

Đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Việt Nam lúc 19h30 ngày 29.9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Đây là trận đấu then chốt ở bảng B trong việc xác định đội đầu bảng vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.