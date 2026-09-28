'Nữ thần điền kinh' Trung Quốc bật khóc tại ASIAD 2026

Tối 27/9, Wu Yanni cán đích thứ ba với thành tích 13 giây 12 ở chung kết 100 m rào nữ ASIAD Aichi-Nagoya 2026 (Nhật Bản), giành HCĐ. HCV thuộc về Mako Fukube với 12 giây 74, còn đồng đội Hitomi Nakajima về nhì với 12 giây 78. Ảnh: Reuters.

Sau khi hoàn thành phần thi, Wu Yanni khoác quốc kỳ Trung Quốc rồi bật khóc. Cô cho biết đã cài một ứng dụng đếm ngược trên điện thoại kể từ ngày bị loại vì lỗi xuất phát tại ASIAD Hàng Châu. Đến ngày thi đấu ở Nagoya, bộ đếm đã vượt 1.090 ngày. "3 năm trước, tôi không có thành tích. Ba năm sau, tôi đã đứng trên bục huy chương. Với tôi, đó là một sự tiến bộ", Wu Yanni nói sau cuộc đua. Ảnh: Xinhua.

Tại ASIAD Hàng Châu 2022, Wu từng cán đích thứ hai nhưng bị hủy kết quả vì lỗi xuất phát. Sự cố khiến cô chịu nhiều áp lực trong thời gian dài. Khi trở lại đấu trường châu lục, nữ VĐV vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm lý sợ xuất phát sớm. Ảnh: VCG.

Phản ứng xuất phát của Wu Yanni ở chung kết là 0,192 giây, chậm nhất trong 8 VĐV. Cô bị bỏ lại phía sau ở những mét đầu tiên nhưng duy trì tốc độ, cải thiện đáng kể ở nửa sau và giành HCĐ. "Tôi vẫn có chút sợ bị phạm lỗi xuất phát sớm", cô thừa nhận. Ảnh: Xinhua.

Wu Yanni được chú ý không chỉ nhờ thành tích chuyên môn mà còn bởi ngoại hình và phong cách cá nhân. Cô thường xuất hiện với mái tóc dài, trang điểm đậm, hình xăm và những động tác ăn mừng giàu năng lượng trước cuộc đua. Phong cách này từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng cô quá chú trọng hình ảnh, trong khi nhiều khán giả khác đánh giá cao sự tự tin và khác biệt của nữ VĐV. Ảnh: Reuters.

Trước mỗi cuộc thi, Wu Yanni thường thực hiện những động tác quen thuộc như lắc vai, chạm tay lên trán rồi chỉ lên trời. Điều này trở thành dấu ấn riêng của cô trên đường chạy. Phong cách trang điểm của Wu cũng từng được truyền thông quốc tế đề cập. Tại một số giải đấu, cô vẫn giữ hình ảnh chỉn chu trước khi bước vào thi đấu. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài nổi bật là một VĐV phải tập luyện với cường độ cao và chịu áp lực lớn để duy trì phong độ. Ảnh: The Paper.

Wu Yanni từng giành HCB tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới năm 2023. Năm 2024, cô xác lập thành tích tốt nhất sự nghiệp là 12 giây 74 tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Tại Olympic Paris 2024, Wu Yanni chạy 12 giây 97 ở vòng loại và 12 giây 98 ở vòng repechage (đấu vớt). Cô không vào chung kết, nhưng trở thành một trong những VĐV Trung Quốc có thành tích tốt nhất ở nội dung 100 m rào nữ tại Olympic. Ảnh: Xinhua.

Ngoài đời, Wu Yanni theo đuổi phong cách thời trang đa dạng, thiên về sự trẻ trung, cá tính và nổi bật. Khi xuất hiện trên mạng xã hội, cô có lúc diện trang phục năng động, khi lại lựa chọn những bộ đồ nữ tính, quyến rũ hoặc mang màu sắc thời trang. Ảnh: @wuyanni_jennie/Instagram.