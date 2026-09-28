VAR đảo chiều, Nhật Bản ngược dòng nghẹt thở

Nhật Bản giành chiến thắng nghẹt thở trước Venezuela.

Sau chiến thắng 3-1 trước Uruguay hôm 24/9, Nhật Bản bước vào cuộc đối đầu Venezuela với sự tự tin cao. Tuy nhiên, Venezuela không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chơi giằng co. Nhật Bản nhỉnh hơn về khả năng tiếp cận khung thành nhưng không tạo ra đủ khác biệt để phá vỡ thế cân bằng.

Ngay đầu hiệp hai, trận đấu bất ngờ nóng lên. Phút 46, Kevin Kelsy chớp thời cơ ghi bàn, đưa Venezuela vượt lên dẫn 1-0. Bị chọc thủng lưới, Nhật Bản lập tức tung liên tiếp Ayase Ueda, Takefusa Kubo, Junya Ito, Ao Tanaka và Zion Suzuki vào sân nhằm thay đổi cục diện.

Những điều chỉnh của HLV Moriyasu Hajime nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ ba phút sau bàn thua, đại diện châu Á lập tức có bàn gỡ. Từ một pha triển khai bóng hiệu quả, Ueda chạy chỗ chuẩn xác đón đường chuyền của Ito rồi dứt điểm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ, Nhật Bản gia tăng sức ép để hướng tới chiến thắng. Càng về cuối, thế trận càng căng thẳng khi cả hai đội đều tạo ra nhiều tình huống ăn miếng, trả miếng hấp dẩn. Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì bước ngoặt xảy ra ở phút bù giờ.

Ban đầu, hậu vệ Nhật Bản phạm lỗi với đối thủ trong vùng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định hậu vệ Venezuela phạm lỗi với Kubo ở tình huống trước đó. Vì vậy, Nhật Bản mới là đội được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Ueda không mắc sai lầm nào hoàn tất cú đúp trong trận.

Chung cuộc, Nhật Bản ngược dòng hạ Venezuela 2-1 đầy kịch tính. "Samurai Xanh" sẽ tiếp tục có trận giao hữu gặp Ecuador vào ngày 1/10.