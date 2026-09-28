Thống kê trận đấu Hàn Quốc 1-4 Uruguay: Uruguay thắng đậm thuyết phục

HNN.VN - Sau cuộc đối đầu tại chung kết ASEAN Cup 2026, “vòng quay định mệnh” một lần nữa đưa Việt Nam và Thái Lan chạm trán, lần này tại lượt trận thứ hai bảng B, Hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Cả hai cùng có 3 điểm sau trận ra quân, nhưng Thái Lan tạm dẫn đầu nhờ hiệu số. Vì thế, cuộc đối đầu ngày 29/9 không chỉ là màn so tài giữa hai thế lực hàng đầu khu vực, mà còn là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng - nơi “nhà vua” chỉ có một!