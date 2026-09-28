Boxing Việt Nam chắc chắn có 2 huy chương tại ASIAD 20: Cột mốc mới và dấu ấn của thể thao Hà Nội

Điểm nhấn của thể thao Việt Nam và Hà Nội

Ngày 28-9, boxing Việt Nam đón tin vui khi Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng giành chiến thắng ở tứ kết ASIAD 20. Nguyễn Thị Tâm vượt qua Bak Chorong (Hàn Quốc) với tỷ số 5-0 ở hạng 51kg nữ, trong khi Lưu Diễm Quỳnh cũng giành chiến thắng 5-0 trước Khoshkhabar Oghani Parmida (Iran) ở hạng 75kg nữ.

Đội tuyển boxing Việt Nam dự ASIAD 20. Ảnh: Nguyễn Như

Sau khi các trận đấu kết thúc ít phút, HLV trưởng đội boxing nữ Việt Nam Nguyễn Như Cường đã nhắn cho người viết: “Em ơi, hai VĐV Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh vừa thi đấu thành công lọt vào vòng bán kết ngày 30-9 rồi nhé!”. Câu nhắn ngắn gọn nhưng cho thấy sự giải tỏa tâm lý sau những tháng ngày thầy trò đội tuyển chịu không ít áp lực trong quá trình chuẩn bị cho đấu trường châu lục.

Hai chiến thắng đồng nghĩa với việc Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đều chắc chắn có huy chương ASIAD 20. Tuy nhiên, với hai võ sĩ của Hà Nội, hành trình tại Aichi-Nagoya chưa dừng lại. Ở bán kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp võ sĩ Kazakhstan, còn Lưu Diễm Quỳnh đối đầu võ sĩ Trung Quốc. Cả hai đều còn cơ hội hướng tới trận chung kết và tranh Huy chương vàng.

Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tâm đang đứng trước cơ hội tiến thêm một bước trong hành trình trở lại đỉnh cao sau khi từng giành 1 HCĐ tại ASIAD năm 2018. Trong khi đó, Lưu Diễm Quỳnh cũng đứng trước một cột mốc đáng chú ý. Sau khi giành Huy chương đồng tại ASIAD 19, việc giành quyền vào bán kết ASIAD 20 giúp cô trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành huy chương ở 2 kỳ ASIAD liên tiếp.

Từ đầu tư trọng điểm đến những cột mốc mới

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho ASIAD 20, ngành thể thao Hà Nội cũng chi kinh phí để Lưu Diễm Quỳnh, chuyên gia Thái Lan và võ sĩ Nguyễn Đức Ngọc tham dự ASIAD 20. Sự đầu tư này cho thấy định hướng tập trung vào những VĐV có khả năng cạnh tranh thành tích ở đấu trường lớn, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng trọng điểm được chuẩn bị trong điều kiện tốt nhất.

Trước ASIAD 20, ngành thể thao Hà Nội cũng phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam đưa nhóm võ sĩ chủ lực, trong đó có Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh cùng chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang, tập huấn hơn một tháng tại Thái Lan.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng, bởi ASIAD là đấu trường tập trung những võ sĩ hàng đầu châu lục, nơi sự khác biệt đôi khi được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và khả năng thích ứng. Việc được tập luyện trong môi trường phù hợp, có chuyên gia đồng hành cũng giúp các võ sĩ có thêm điều kiện hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho những trận đấu đỉnh cao.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm vào bán kết tại ASIAD 20. Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam

Với Nguyễn Thị Tâm, quá trình chuẩn bị càng có ý nghĩa khi cô vừa trải qua một giai đoạn không dễ dàng trong sự nghiệp. Sau chấn thương đứt dây chằng tại SEA Games 32 năm 2023, võ sĩ sinh năm 1994 phải dành thời gian dài điều trị và phục hồi. Cô từng không đạt phong độ tốt nhất tại ASIAD 19, sau đó tiếp tục trải qua giai đoạn không thuận lợi khi chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

Dù vậy, Nguyễn Thị Tâm vẫn kiên trì trở lại. Dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Như Cường cùng chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang, cô từng bước cải thiện nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật. Hà Nội cũng lên phương án chuẩn bị cho Nguyễn Thị Tâm, từ tập huấn đến chuyên gia nước ngoài, trong hành trình hướng tới ASIAD 20.

Thành quả hiện tại vì thế không chỉ được tính bằng một chiến thắng ở tứ kết. Việc trở lại bán kết ASIAD sau những biến động của vài năm qua cho thấy sự bền bỉ của nữ võ sĩ này, đồng thời phản ánh ý nghĩa của quá trình chuẩn bị có trọng điểm.

Boxing Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 1 Huy chương đồng tại ASIAD 20. Với việc Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng vào bán kết, đội tuyển đã vượt chỉ tiêu huy chương đề ra.

Nhưng thành tích ấy chưa phải điểm dừng. Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào bán kết với võ sĩ Kazakhstan, trong khi Lưu Diễm Quỳnh đối đầu đại diện của Trung Quốc. Hai võ sĩ đã chắc chắn có huy chương, nhưng đang có cơ hội tạo nên những cột mốc mới.

Với Nguyễn Thị Tâm, đó có thể là thêm một bước trong hành trình trở lại đỉnh cao sau những năm tháng nhiều thử thách. Với Lưu Diễm Quỳnh, đó là cơ hội nối dài dấu ấn tại đấu trường ASIAD. Còn với boxing Việt Nam, hai trận bán kết sẽ là dịp để những kỳ vọng về thành tích tiếp tục được thử thách.

Những tấm huy chương đã được bảo đảm, nhưng câu chuyện của Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh tại ASIAD 20 vẫn chưa khép lại. Và phía trước, hai võ sĩ Hà Nội còn một cơ hội để biến thành quả từ quá trình chuẩn bị, đầu tư và nỗ lực trong thời gian dài thành những dấu ấn đáng nhớ hơn nữa.