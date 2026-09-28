Xôn xao phản ứng 'lạnh như băng' của Charli XCX dành cho Taylor Swift tại VMAs 2026

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Charli XCX xuất hiện trên khán đài tại MTV VMAs 2026 đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh nữ ca sĩ vỗ tay khi Taylor Swift phát biểu nhận giải nhanh chóng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về phản ứng của cô trước đồng nghiệp. Tuy nhiên, sự thật phía sau đoạn clip lại không giống những gì nhiều người nghĩ.

Tại lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra ngày 27/9, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận Artist Director Honors - hạng mục mới nhằm ghi nhận những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đạo diễn và thực hiện video âm nhạc.

Trong bài phát biểu nhận giải, Taylor Swift nhìn lại hành trình khoảng hai thập kỷ gắn bó với các video âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết cô bắt đầu tham gia thực hiện các video từ 20 năm trước và đến nay đã góp mặt trong khoảng 60 sản phẩm.

Đáng chú ý, Taylor Swift tiết lộ cô đã trực tiếp viết kịch bản và đạo diễn 18 video trong số đó: "Tôi thực sự yêu thích việc viết và đạo diễn các video âm nhạc. Nhưng tôi phải nói rằng lý do lớn nhất khiến tôi yêu công việc này là bởi các bạn, những người hâm mộ, khiến mọi thứ trở nên thú vị và đáng giá. Các bạn thực sự quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm".

Chính trong thời điểm Taylor Swift phát biểu, một đoạn video có sự xuất hiện của Charli XCX bắt đầu được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Trong clip, Charli XCX ngồi giữa khán giả, vỗ tay và có biểu cảm được nhiều người cho rằng đang phản ứng với những lời Taylor nói trên sân khấu.

Với lịch sử nhiều lần bị người hâm mộ đặt vào những cuộc tranh luận về "mối bất hòa", hình ảnh này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Một bộ phận khán giả thậm chí cho rằng đây là phản ứng trực tiếp của Charli XCX trước khoảnh khắc Taylor Swift được vinh danh.

Nhưng có một chi tiết quan trọng: đoạn video đã được chỉnh sửa.

Theo cảnh báo được đính kèm với video đang lan truyền, hình ảnh Charli XCX trong đoạn clip thực tế được ghi lại trong lúc Nirvana nhận Video Vanguard Award, chứ không phải khi Taylor Swift nhận Artist Director Honors. Điều đó đồng nghĩa đoạn video không thể được dùng để xác định Charli đã phản ứng thế nào trước bài phát biểu của Taylor tại VMAs 2026.

Sự khác biệt về thời điểm tưởng như nhỏ nhưng lại đặc biệt đáng chú ý, bởi đoạn clip được chia sẻ trong bối cảnh người hâm mộ vốn đã nhiều năm theo dõi mọi động thái giữa Taylor Swift và Charli XCX.

Taylor Swift và Charli XCX từng có mối liên hệ khá rõ ràng trong sự nghiệp. Charli từng tham gia mở màn cho 1989 World Tour của Taylor Swift vào năm 2015 và sau đó tiếp tục xuất hiện trong Reputation Stadium Tour năm 2018.

Tuy nhiên, sau chuyến lưu diễn năm 2018, Charli XCX từng chia sẻ về trải nghiệm biểu diễn tại những sân vận động lớn. Một phát ngôn của nữ ca sĩ khi đó được diễn giải theo hướng cô cảm thấy việc biểu diễn trước lượng khán giả khổng lồ giống như đang "vẫy tay với những đứa trẻ năm tuổi".

Những chia sẻ này sau đó tạo ra tranh luận giữa người hâm mộ của hai nữ ca sĩ. Từ đây, câu chuyện về mối quan hệ giữa Taylor Swift và Charli XCX liên tục được nhắc lại mỗi khi hai người xuất hiện trong cùng một sự kiện hoặc phát hành sản phẩm mới.

Đến năm 2024, sự chú ý tiếp tục tăng lên khi Charli XCX phát hành album BRAT. Ca khúc Sympathy Is a Knife đặc biệt trở thành tâm điểm của những giả thuyết trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng những chủ đề về sự bất an, so sánh bản thân và cảm xúc phức tạp với một người phụ nữ khác trong ca khúc có thể liên quan đến Taylor Swift. Những suy đoán này càng được chú ý bởi các mối quan hệ xã hội có liên quan đến Matty Healy.

Tuy nhiên, Charli XCX sau đó đã làm rõ rằng ca khúc tập trung vào những bất an và đấu tranh nội tâm của chính cô, thay vì là một lời công kích trực tiếp nhằm vào Taylor Swift.

Dù vậy, cách người hâm mộ diễn giải ca khúc vẫn khiến "Taylor - Charli beef" tiếp tục tồn tại như một chủ đề quen thuộc trên mạng xã hội.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi Taylor Swift phát hành The Life of a Showgirl vào năm 2025, người hâm mộ tiếp tục soi từng ca khúc để tìm những mối liên hệ với các nghệ sĩ khác. Actually Romantic trở thành một trong những ca khúc được chú ý. Một số khán giả cho rằng lời bài hát có thể được hiểu như phản hồi dành cho Charli XCX, qua đó một lần nữa làm dấy lên những cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa hai nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, cả Taylor Swift lẫn Charli XCX đều chưa xác nhận rằng họ đang có một cuộc "đối đầu" thực sự.

Phần lớn câu chuyện về "mối bất hòa" giữa hai người được hình thành từ cách người hâm mộ kết nối lời bài hát, những phát ngôn trong quá khứ, các mối quan hệ xã hội và những lần hai nữ ca sĩ xuất hiện trong cùng một không gian.

Vì thế, đoạn video tại VMAs 2026 cũng nhanh chóng trở thành một ví dụ khác cho thấy cách một khoảnh khắc ngắn trên mạng xã hội có thể được đặt vào một câu chuyện lớn hơn.

Charli XCX thực sự xuất hiện và phản ứng trong khán phòng VMAs 2026, nhưng đoạn clip đang lan truyền không ghi lại phản ứng của cô trước bài phát biểu nhận giải của Taylor Swift. Việc ghép hai khoảnh khắc khác nhau đã tạo ra một câu chuyện tưởng như có thật, trong khi đoạn video thực tế không đủ cơ sở để kết luận Charli XCX đã nghĩ gì hay phản ứng ra sao trước Taylor Swift.