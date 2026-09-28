Quyết Cua Anh Này: Thảm họa hay hạnh phúc nếu ngày nào cũng là buổi hẹn đầu?

Henry là một anh chàng điển trai, vui vẻ, lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng và sở hữu một khách sạn nhỏ. Sau một tai nạn, trí nhớ của Henry dừng lại ở ngày sinh nhật của bố. Kể từ đó, mỗi sáng thức dậy, ký ức của anh lại “reset”, khiến Henry quên hết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước.

Cuộc sống của Henry thay đổi khi anh gặp Lucy xinh đẹp, cá tính, yêu thích những chuyến phiêu lưu và đặc biệt đam mê khinh khí cầu. Điều trớ trêu là dù mỗi ngày Henry đều quên rằng mình từng gặp Lucy, anh vẫn liên tục rơi vào lưới tình với cô.

Nếu với Henry, mỗi ngày đều là một lần đầu tiên gặp gỡ và hẹn hò, thì với Lucy, đó lại giống như buổi hẹn thứ 100. Cô phải làm quen với Henry, chinh phục trái tim anh và khiến anh yêu mình một lần nữa, rồi tất cả lặp lại y hệt vào sáng hôm sau.

Mỗi sáng thức dậy, Henry luôn quên hết mọi thứ.

Thế nhưng, đằng sau những khoảnh khắc hài hước ấy là một thử thách không hề nhỏ. Trí nhớ liên tục “reset” của Henry trở thành rào cản lớn đối với mối quan hệ của cả hai. Liệu Lucy có thể tiếp tục “cua” Henry mỗi ngày? Và liệu một tình yêu có thể tồn tại khi một người luôn quên đi tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước?

Lucy liệu có thể kiên nhẫn thả thính Henry trọn đời?

Quyết Cua Anh Này được lấy cảm hứng từ bộ phim tình cảm đình đám 50 First Dates của Hollywood nhưng phiên bản Thái Lan đã quyết định cho người mắc chứng mất trí nhớ lại là Henry, thay vì nhân vật nữ như trong bản gốc. Sự thay đổi này mang đến nhiều mới mẻ cho các khán giả đã từng xem 50 First Dates, khi Henry sẽ cảm thấy thế nào trước một cô nàng Lucy đầy cá tính, mạnh mẽ, ra sức theo đuổi thả thính mình?