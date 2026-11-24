Sức sống di sản văn hóa

Ngay từ những ngày đầu tháng 11/2026, tỉnh Quảng Trị đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng tại 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn, mở màn với điểm nhấn là 20 xã, phường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc điểm cấp tỉnh. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống và trò chơi dân gian, như: Bài chòi, hò giã gạo, hò khoan Lệ Thủy, đua thuyền... được lồng ghép sinh động để ngày hội thực sự trở thành cuộc gặp gỡ ấm áp của tình làng nghĩa xóm.

Sôi nổi ở các vùng sông nước, vùng chiêm trũng là hàng loạt lễ hội đua thuyền truyền thống diễn ra trong những ngày qua, như: Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Đan Hội (xã Vĩnh Định), lễ hội đua thuyền truyền thống làng Kim Giao (thôn Hải Dương, xã Mỹ Thủy), lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Hải Thành (xã Diên Sanh), giải đua bơi thuyền truyền thống thôn Tuy Lộc (xã Lệ Thủy)...

Lễ hội bài chòi tại tổ dân phố 3 Bắc Lý, phường Đồng Thuận thu hút đông đảo người dân tham gia - Ảnh: T.L

Trưởng thôn Hải Dương, xã Mỹ Thủy Võ Minh Đức cho biết: “Lễ hội đua thuyền truyền thống làng Kim Giao đã diễn ra hết sức sôi động tại vùng ruộng Bàu Lác. Năm nay có 20 đội thuyền đua đến từ các xóm trong thôn tham gia, trong đó, 10 thuyền đua nam tranh tài ở cự ly khoảng 2km và 10 thuyền đua nữ tranh tài ở cự ly 1,5km. Đây là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của cư dân sông nước Kim Giao, được tổ chức 3 năm một lần vào tháng 11, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, làng xã”.

Không chỉ là một nét đẹp văn hóa đặc sắc, các lễ hội đua thuyền còn thể hiện tinh thần thượng võ, sự đoàn kết của người dân vùng chiêm trũng. “Điểm nhấn của ngày hội tại thôn Tuy Lộc, xã Lệ Thủy là phong trào bơi đua thuyền nhôm trên ruộng. Hoạt động mang đậm tinh thần đoàn kết và khí thế thi đua yêu nước của người dân địa phương. Khép lại phần hội, bà con quây quần bên bữa cơm đoàn kết thân mật, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và tạo thêm động lực chung tay xây dựng xóm làng khang trang, sạch đẹp”, Bí thư Chi bộ thôn Tuy Lộc Dương Công Lừng chia sẻ.

Cùng với đua thuyền, không gian văn hóa dân gian tại các khu dân cư cũng rộn ràng khí thế. Tại lễ hội bài chòi do tổ dân phố 3 Bắc Lý, phường Đồng Thuận tổ chức, rất đông người dân đã hòa mình vào không khí của lễ hội đậm chất dân gian này. Đây là nghệ thuật trình diễn kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học. Hình thức sinh hoạt văn hóa và giải trí trong cộng đồng làng xã từ xưa đến hôm nay vẫn được gìn giữ và phát huy, gắn với các ngày hội lớn của dân tộc. Nét duyên của bài chòi nằm ở kho tàng thơ ca dân gian mộc mạc, đậm chất miền Trung; mỗi lần quân bài cất tiếng xướng, tiếng mõ, tiếng trống cùng tiếng reo vui lại hòa quyện, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, gắn kết.

“Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cơ hội để cho các câu lạc bộ bài chòi trên địa bàn có điều kiện phát triển, góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của địa phương”, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Thuận Trần Ngọc Thân nhấn mạnh.

Gắn kết lòng dân từ mạch nguồn văn hóa

Trong năm đầu tiên tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo thành một chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp, thực sự đi vào đời sống Nhân dân. Đặc biệt, tại thôn Ruộng, xã Khe Sanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương tổ chức phục dựng lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào Bru-Vân Kiều trong ngày 23/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ruộng Hồ Văn Phương cho hay: “Thôn có 475ha với 2.279 nhân khẩu, trong đó có 60% là đồng bào Bru-Vân Kiều. Sau nhiều năm bị mai một, lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào nơi đây được hỗ trợ tái hiện, phục hồi lại, góp phần bảo tồn nét văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Bru-Vân Kiều”.

Khi văn hóa thấm sâu vào đời sống, tình đoàn kết càng được bồi đắp. Khi cộng đồng gắn kết bền chặt, các giá trị truyền thống càng có điều kiện được gìn giữ và lan tỏa. Thông qua chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, mỗi người dân không chỉ được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu cộng đồng mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, qua đó nâng cao trách nhiệm giữ gìn bản sắc và làm giàu thêm những giá trị đẹp của con người Việt Nam.