Những ngày tháng 11 này, khu vực hồ Hoàn Kiếm mang một nhịp sống thật đặc biệt. Giữa những con phố quen thuộc, các cuộc trình diễn di sản, hoạt động thủ công, triển lãm và những trải nghiệm nghệ thuật mới cùng hiện diện. Người cao tuổi có thể bắt gặp tiếng hát gợi nhớ một thời, trong khi những bạn trẻ hào hứng khám phá câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh, âm thanh và công nghệ. Nhìn vào bức tranh ấy, điều đáng quý không chỉ là không khí lễ hội, mà là cảm giác văn hóa đang bước ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một phần của đời sống. Đó cũng là điều khiến Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên có ý nghĩa sâu xa.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn di sản, trải nghiệm được tổ chức dành cho nhân dân. Ảnh: Viết Thành

Tám mươi năm trước, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đã đặt văn hóa vào vị trí dẫn dắt sự phát triển của dân tộc. Hôm nay, khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác lập những định hướng mới cho phát triển văn hóa Việt Nam, yêu cầu ấy càng trở nên cụ thể: Văn hóa phải được gìn giữ, sáng tạo, trao truyền và thụ hưởng; phải hiện diện trong chất lượng cuộc sống và góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng khẳng định: “Chính sức sống bền bỉ của văn hóa đã gìn giữ sức sống của dân tộc”. Sức sống ấy không bất biến, mà được bồi đắp qua mỗi thế hệ biết trân trọng cội nguồn và dám sáng tạo.

Hà Nội là nơi có thể nhìn thấy rõ sự tiếp nối đó. Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám trong năm nay không chỉ là dịp ngoái nhìn một biểu tượng của đạo học, mà còn nhắc chúng ta về sức sống của tinh thần hiếu học, trọng tri thức và khát vọng hiền tài. Cùng thời điểm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” đưa nghề truyền thống, kiến trúc, mỹ thuật, thiết kế và công nghệ đến gần nhau. Những giá trị từng được trao truyền trong gia đình, phường nghề, làng nghề nay có cơ hội trở thành cảm hứng cho sản phẩm mới, không gian mới và cách kể chuyện mới. Di sản, vì thế, không chỉ là điều cần bảo vệ, mà còn là nguồn lực có thể tiếp tục sinh thành.

Trình diễn trang phục Việt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Viết Thành

Quan sát đời sống văn hóa thời gian qua, điều làm tôi tâm đắc nhất là nhiều nghệ sĩ trẻ đang thay đổi cách đến với truyền thống. “Bắc Bling” đưa những nét văn hóa Kinh Bắc bước vào nhịp điệu âm nhạc đại chúng; “Vô lượng kiếp” của Hoàng Thùy Linh tiếp tục thử nghiệm cách kể bằng hình ảnh, âm nhạc và các chất liệu văn hóa dân tộc. Ở nghệ thuật biểu diễn, “À Ố Show” cho thấy tre nứa, những vật dụng bình dị và ký ức đời sống có thể trở thành ngôn ngữ sân khấu đủ sức gặp gỡ khán giả ở nhiều quốc gia. Đó không chỉ là việc đưa một họa tiết hay làn điệu cổ vào tác phẩm hiện đại. Đó là sự chuyển biến về tư duy: Tìm trong bản sắc sức mạnh để sáng tạo cái mới, chứ không coi bản sắc là khuôn mẫu buộc nghệ sĩ phải lặp lại.

Điện ảnh và sân khấu cũng đang góp thêm những tiếng nói đáng chú ý. “Đào, phở và piano” tìm lại một lát cắt Hà Nội trong khói lửa chiến tranh; “Mưa đỏ” khơi gợi sự đồng cảm với ký ức và hy sinh của các thế hệ đi trước. Những vở diễn khai thác lịch sử, những thử nghiệm với chèo, xẩm, múa rối hay sân khấu đa phương tiện đều cho thấy một điều: Công chúng, nhất là người trẻ, không hề thờ ơ với văn hóa dân tộc. Điều họ chờ đợi là những tác phẩm có chiều sâu, có cảm xúc và có khả năng đối thoại với đời sống hôm nay.

Hoạt động diễu hành di sản được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Duy Khánh

Tuy nhiên, sức sống văn hóa không thể chỉ được đo bằng một chương trình đông người hay một sản phẩm lan tỏa trên mạng xã hội. Với Hà Nội, thước đo có ý nghĩa hơn là sau ngày hội, người dân có thêm bao nhiêu cơ hội tiếp cận nghệ thuật; nghệ sĩ có thêm bao nhiêu không gian thử nghiệm; nghệ nhân có thêm bao nhiêu cơ hội truyền nghề; trẻ em có thêm bao nhiêu trải nghiệm với bảo tàng, thư viện, sân khấu và di sản ngay trong thành phố của mình. Một đô thị sáng tạo không chỉ đẹp trong những mùa lễ hội, mà phải nuôi dưỡng được thói quen sáng tạo và hưởng thụ văn hóa mỗi ngày.

Bởi vậy, điều cần làm tiếp theo là kết nối các mạch nguồn đang còn phân tán: Kết nối di tích với trường học, nghệ nhân với nhà thiết kế, nhà hát với công chúng, doanh nghiệp với tài năng trẻ, công nghệ với những câu chuyện văn hóa chân thực. Hà Nội cần thêm không gian nghệ thuật công cộng, sân khấu nhỏ, những chương trình mở cửa thân thiện với người dân; đồng thời cần cơ chế bảo vệ bản quyền, khuyến khích đầu tư và tạo điều kiện để sản phẩm văn hóa có thể đứng vững trên thị trường. Phát triển công nghiệp văn hóa không đối lập với bảo tồn. Ngược lại, khi di sản được tôn trọng và sáng tạo có trách nhiệm, giá trị văn hóa mới có thể tiếp tục được gìn giữ bằng chính sức sống của nó.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là một dấu mốc đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là những gì còn lại sau ngày 24-11. Mong rằng từ tiếng nhạc bên hồ Gươm, ánh đèn trong các nhà hát, những không gian sáng tạo giữa phố cổ đến các lớp học và khu dân cư, tình yêu văn hóa sẽ tiếp tục lan tỏa một cách tự nhiên, bền bỉ. Hà Nội của nghìn năm văn hiến sẽ càng đáng sống khi di sản không chỉ được ngắm nhìn, mà được người dân cùng gìn giữ, cùng sáng tạo và cùng thụ hưởng. Và chính từ những điều bình dị ấy, văn hóa Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh để đi xa.