Ngày Văn hoá Việt Nam

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XVI Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu của Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy dự chương trình. Ảnh: hungyen.gov.vn

Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XVI Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân tham dự chương trình. Ảnh: hungyen.gov.vn

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Hưng Yên đã hình thành những giá trị văn hóa đặc sắc, gắn với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, hiếu học và khát vọng vươn lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm phát biểu tại chương trình. Ảnh: hungyen.gov.vn

Hưng Yên là vùng đất phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần, từng có thương cảng Phố Hiến nổi danh với câu ca “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Địa phương hiện có 3.716 di tích; trong đó, Văn bia Phố Hiến được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Cùng với đó là những giá trị văn hóa gắn với hai danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Lê Quý Đôn.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, ngày 9/11/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, con người được xác định là trung tâm của các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Hưng Yên cũng định hướng gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch bền vững; đồng thời khuyến khích mỗi người dân, du khách tích cực tham gia gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương.

Chương trình “Hưng Yên - Tinh hoa đất Việt” được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với đương đại, âm nhạc, múa, hoạt cảnh và công nghệ sân khấu hiện đại. Xuyên suốt chương trình là mạch cảm xúc “Mạch nguồn ngàn năm - Tinh hoa lan tỏa - Sáng tạo tương lai”, được thể hiện qua ba chương: “Hưng Yên - Mạch nguồn ngàn năm”, “Hưng Yên - Tinh hoa hội tụ” và “Khát vọng vươn mình”.

Ảnh: hungyen.gov.vn

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên - Tinh hoa đất Việt” được dàn dựng công phu. Ảnh: hungyen.gov.vn

Với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ như: Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Đông Hùng, Rhyder, Phương Ly, Dương Hoàng Yến cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân và câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của tỉnh, chương trình mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Các tiết mục tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa vùng đất Hưng Yên, từ những làn điệu dân ca, trống quân, truyền thống hiếu học đến hình ảnh Phố Hiến xưa và tinh thần lao động, sáng tạo của con người hôm nay. Đặc biệt, chương cuối khắc họa khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, thể hiện tinh thần kế thừa truyền thống, tự tin hội nhập và sáng tạo trong thời kỳ mới.

Thông qua chương trình, Hưng Yên mong muốn quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản và vẻ đẹp con người địa phương; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp thúc đẩy kết nối văn hóa với du lịch, từng bước biến di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.