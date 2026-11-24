Khonsavan Volavong từng có 11 năm gắn bó với Việt Nam. Ảnh: Khánh Huy

Hòa chung không khí cả nước lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) - dấu mốc lịch sử gắn liền với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân và bạn bè quốc tế tại Thủ đô. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, câu chuyện của Khonsavan Volavong (Hà My) - một người bạn Lào đã có hơn một thập kỷ gắn bó với Hà Nội mang đến góc nhìn mộc mạc nhưng đầy xúc động về sức sống của văn hóa Việt.

11 năm thanh xuân tại “quê hương thứ hai” mang tên Việt Nam

Khonsavan Volavong sinh ra và lớn lên tại đất nước Lào. Năm 15 tuổi, cô sang Việt Nam học tập theo diện học bổng của Bộ Công an Lào. Từ những bỡ ngỡ ban đầu của một nữ sinh phổ thông, Hà My lần lượt hoàn thành chương trình đại học và tiếp tục học lên bậc thạc sĩ tại Hà Nội.

Với cô gái trẻ người Lào, 11 năm sinh sống và học tập tại Việt Nam không chỉ là hành trình tích lũy tri thức mà còn là quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ nhất. Ở nơi đây, Hà My trưởng thành từng ngày trong sự dìu dắt tận tình của thầy cô và tình cảm ấm áp của những người bạn Việt Nam.

“Em thường nói vui với bạn bè rằng, em đến Việt Nam khi còn là một cô bé, nhưng lại được chứng kiến và trải nghiệm rất nhiều điều trong hành trình trưởng thành của mình tại đất nước này. Có thể nói, Việt Nam không chỉ là nơi em từng học tập, mà còn là một phần thanh xuân, một phần ký ức và là quê hương thứ hai trong trái tim em” - Hà My tâm sự.

Khonsavan Volavong trong trang phục áo Đoàn Thanh niên của Việt Nam. Ảnh: Khánh Huy

Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, hiện nay Hà My công tác tại bộ phận đối ngoại Công an tỉnh Savannakhet. Công việc hằng ngày của cô gắn liền với hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin và phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (các hành vi phạm tội có tổ chức vượt qua biên giới lãnh thổ giữa hai hay nhiều quốc gia), góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn sự bình yên trên tuyến biên giới Việt - Lào.

“Đối với em, đây không chỉ là công việc mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm của bản thân. Em cảm thấy rất ý nghĩa khi những kiến thức, kinh nghiệm và tình cảm mà mình tích lũy được trong 11 năm học tập tại Việt Nam hôm nay có thể được vận dụng vào công việc thực tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa lực lượng công an hai nước” - nữ cán bộ công an Lào chia sẻ.

Khonsavan Volavong hiện đang làm việc tại Lào. Ảnh: NVCC

Ấn tượng sâu sắc trước lòng yêu nước và bản sắc văn hóa Việt

Suốt 11 năm gắn bó với Hà Nội, điều khiến Khonsavan Volavong ngưỡng mộ và ấn tượng sâu sắc nhất về văn hóa Việt Nam chính là lòng yêu nước nồng nàn và niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân.

Hà My cho biết, cô đặc biệt xúc động khi được hòa mình vào bầu không khí rộn ràng trong những ngày lễ trọng đại của đất nước như dịp A50, A80 (tên gọi quen thuộc của hai sự kiện lịch sử: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025 và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2025) hay những giải đấu bóng đá có đội tuyển Việt Nam thi đấu. Ở những khoảnh khắc ấy, tình yêu Tổ quốc lan tỏa mạnh mẽ từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ.

Vào những dịp đặc biệt này, nhóm bạn thân người Việt thường rủ Hà My cùng mặc áo dài truyền thống, cầm lá cờ đỏ sao vàng xuống phố chụp ảnh lưu niệm. Cô cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho các chương trình nghệ thuật, đêm nhạc mang chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước.

Bên cạnh không khí lễ hội sôi động, trải nghiệm văn hóa truyền thống để lại dấu ấn đậm nét nhất trong ký ức của Hà My chính là Tết Nguyên đán. Cô vẫn nhớ cảm giác ngạc nhiên, thích thú khi thấy Hà Nội những ngày Tết trở nên tĩnh lặng, thanh bình, đường phố không còn cảnh tấp nập, đông đúc như ngày thường bởi mọi người đều trở về quê sum họp cùng gia đình.

“Em còn được bạn bè Việt Nam mời về nhà ăn Tết, được thưởng thức rất nhiều món ăn truyền thống, nhất là bánh chưng, được trải nghiệm phong tục lì xì đầu năm và ngắm nhìn những ngôi nhà được trang trí rất đẹp. Đối với em, Tết Việt Nam không chỉ có nhiều món ăn ngon mà còn mang ý nghĩa sum vầy, đoàn tụ gia đình. Đó là trải nghiệm rất đáng nhớ trong 11 năm em sống tại Việt Nam” - Hà My kể lại.

Nhắc tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) - ngày lễ quốc gia nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc và khơi dậy sức sáng tạo trong cộng đồng, nữ cán bộ 26 tuổi bày tỏ sự trân trọng sâu sắc. Theo Hà My, văn hóa chính là tài sản vô giá của mỗi dân tộc. Là một người trẻ sinh ra trong thời đại hiện đại, cô luôn khao khát tìm hiểu về phong tục, tập quán và nếp sống của cha ông ngày trước.

“Một đất nước đẹp không chỉ bởi những gì đang có hôm nay, mà còn bởi những giá trị truyền thống mà đất nước ấy biết gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đối với người nước ngoài như em, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp rất tốt để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt và hiểu tại sao người Việt Nam luôn tự hào về đất nước của mình” - cô bày tỏ.

Khonsavan Volavong trong tà áo dài Việt Nam. Ảnh: Khánh Huy

Háo hức chờ đón “Muôn sắc Việt Nam” và khát vọng làm cầu nối hữu nghị

Hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” với chủ đề “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” diễn ra vào tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khán giả. Với thời lượng 120 phút, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao và hỏa thuật quy mô lớn, sự kiện hứa hẹn tái hiện chiều dài lịch sử và bản sắc văn hóa rực rỡ của dân tộc Việt Nam.

Theo dõi thông tin và các đoạn video giới thiệu về “Muôn sắc Việt Nam” trên TikTok cùng các nền tảng mạng xã hội những ngày qua, Hà My không giấu được sự hào hứng.

“Sau 11 năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, em rất muốn được trực tiếp tham gia một chương trình nghệ thuật lớn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như thế này. Nếu có cơ hội tham dự, em mong muốn được khám phá những tiết mục kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, những điệu múa dân gian, trang phục truyền thống của các vùng miền và xem các bạn trẻ Việt Nam thể hiện tình yêu quê hương thông qua âm nhạc như thế nào” - Hà My chia sẻ.

Đánh giá về sức lan tỏa của các sự kiện văn hóa quy mô lớn, nữ cán bộ công an Lào cho rằng âm nhạc là một ngôn ngữ đặc biệt, có khả năng chạm tới trái tim người nghe ngay cả khi chưa hiểu hết từng câu chữ. Thông qua giai điệu, vũ đạo và trang phục biểu diễn, những chương trình như “Muôn sắc Việt Nam” sẽ trở thành nhịp cầu sinh động để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Gửi lời nhắn nhủ tới bạn bè năm châu, Hà My mong muốn mọi người hãy một lần đặt chân đến Việt Nam để tự mình cảm nhận vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh, sự phong phú của ẩm thực, chiều sâu văn hóa truyền thống và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.

Cô gái Lào từng đặt chân tới Hà Nội năm 15 tuổi nay đã trở về nước nhưng vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Cô cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới đất nước, con người Việt Nam, quý thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường trưởng thành. Hà My khẳng định, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, cô cũng nguyện nỗ lực trở thành một “cầu nối nhỏ” trong giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác an ninh,góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.