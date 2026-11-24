Nhóm học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du vẽ bức họa về Bác Hồ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại thủ đô Brussels (Bỉ), sự kiện với chủ đề “Những câu chuyện Việt Nam” do tổ chức VieGo phối hợp Trung tâm Zoniënzorg thực hiện đã thu hút đông đảo gia đình Việt và người dân bản địa tham gia làm nón lá, đọc sách tiếng Việt và xem triển lãm tranh trên giấy dó của nhiều thế hệ nghệ sĩ gốc Việt.

Tại Thư viện Trung tâm Kensington (London, Anh), Đại sứ quán Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng với điểm nhấn là buổi chiếu bộ phim Song Lang, đưa kiều bào trở về với không gian nghệ thuật cải lương truyền thống và thắt chặt thêm sợi dây hướng về cội nguồn.

Tại Kuala Lumpur (Malaysia), Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tổ chức thành công Chương trình kết nối giao thương B2B, tạo cầu nối để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực giá trị cao như công nghiệp Halal, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đưa nông sản Việt vào hệ thống phân phối địa phương.

Một điểm nhấn xuyên suốt chuỗi sự kiện năm nay là nỗ lực gìn giữ tiếng Việt và đổi mới phương thức truyền dạy cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài. Tại Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du (Lào), tiếng Việt được nuôi dưỡng thông qua các hoạt động trải nghiệm sinh động như gói bánh chưng, đón Tết cổ truyền. Ở tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward (Canada), mô hình lớp học tiếng Việt miễn phí cuối tuần của các giáo viên tình nguyện và phụ huynh đã phát triển lên 3 lớp với 30 học sinh, kết hợp cùng học liệu trực tuyến từ Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) để giúp các em hiểu thêm về lòng hiếu thảo và truyền thống tôn sư trọng đạo.

Tương tự, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), các giảng viên tiếng Việt đã áp dụng phương pháp giảng dạy gắn với trải nghiệm văn hóa, so sánh phong tục và sử dụng công nghệ số để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ cho con em kiều bào cũng như sinh viên bản địa.