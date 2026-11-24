Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) nổi tiếng với những nhà tù dành cho chiến sĩ cách mạng nay đã vươn mình phát triển. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lớn lên ở Côn Đảo, ra mắt trong tháng 11/2026, được tác giả Đoàn Yên Kiều viết dựa trên hồi ức tuổi thơ. Bối cảnh chính của tác phẩm là hình ảnh Côn Đảo sau kháng chiến chống Mỹ năm 1975.

Trong ký ức nhiều người thời bấy giờ, hình ảnh về Côn Đảo thường gắn liền với một “địa ngục trần gian”, nơi thực dân giam giữ những chiến sĩ cách mạng. Song, trong mắt tác giả Đoàn Yên Kiều, đây là quê hương yên bình, là nơi những người cha, người chú, người mẹ, người cô chung tay xây dựng để Côn Đảo trở thành “hòn đảo ngọc” như ngày nay.

Ba thư viện đưa tâm hồn trẻ thơ bay xa

Vành Khuyên - nhân vật được lấy cảm hứng từ chính tác giả Đoàn Yên Kiều - theo gia đình ra Côn Đảo trong đợt chi viện nhân lực của chính quyền Cần Thơ cho người anh em “kết nghĩa” Côn Đảo. Từ bước chân đầu tiên, cô bé Vành Khuyên đã thấy ngay ánh Mặt trời cháy đỏ và màu biển xanh thăm thẳm. Rồi cô biết mình đã yêu vùng đất này từ giây phút đó.

Trong phần “Nơi nuôi dưỡng ước mơ”, vì thừa hưởng tình yêu trí thức từ mẹ, Vành Khuyên nhanh chóng đắm mình vào các trang giấy từ khá sớm. Côn Đảo lúc này còn là quận, chỉ có vỏn vẹn 3 thư viện của Ban Văn hóa - Thông tin, của Quận Đội và Quận Đoàn. Trong đó, sách ở thư viện Quận Đoàn do thanh thiếu niên ở đất liền gửi tặng nên có khá nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi.

“Những cuốn sách đọc qua thời gian dài đã mở ra cho Vành Khuyên một thế giới muôn màu muôn vẻ, bên cạnh cuộc sống êm đềm và thú vị ở Côn Đảo. Tâm trí của em có đôi cánh được ghép từ vô vàn trang sách. Em yêu sách cũng như yêu Côn Đảo”, tác giả Đoàn Yên Kiều viết về tình yêu dành cho sách và những ngày tháng tuổi thơ tại vùng đất này.

Bài viết của tác giả đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ như lời cảm ơn bạn đọc với "Tủ sách nghĩa tình - Vì bạn Côn Đảo". Ảnh: NVCC.

Có mẹ là quản thủ thư viện của Ban Văn Hóa - Thông tin, cô bé được bảo lãnh cho mượn sách và trở thành độc giả “nhẵn mặt” của các thư viện.

Song, đất nước đang hồi vực dậy sau chiến tranh, Côn Đảo cũng là vùng đất mới đang trên đà xây dựng, sách cho thiếu nhi không nhiều. Dịp này, nhiều cơ quan báo chí, đơn vị Nhà nước đã vận động xây dựng tủ sách cho các em thiếu nhi ở Côn Đảo. Tác giả Đoàn Yên Kiều khi đó là Liên đội trưởng của Liên đội Võ Thị Sáu cũng viết bài kêu gọi.

“Sự thiếu thốn về món ăn tinh thần - sách báo - luôn là một khát khao thầm kín, day dứt mãi. Sách mà chúng mình đọc nhiều nhất là sách giáo khoa, có đủ cho tất cả, nhưng… chỉ giới hạn đó thôi sao? Có những tờ báo, quyển sách cũ, mất trang… nhưng chúng mình vẫn chuyền tay nhau đọc rất hăng say. Đọc đi, đọc lại vẫn cứ muốn đọc mãi…”, tác giả viết trên báo Khăn Quàng Đỏ.

Và sau đó, với Tủ sách “Vì bạn Côn Đảo”, các em thiếu nhi ở vùng đất này đã có thêm nhiều tác phẩm thú vị dành cho thiếu nhi. Những niềm vui đọc sách với trẻ em chỉ đơn giản là thế nhưng cũng đủ đầy, hạnh phúc đến thế.

Xuống biển, lên rừng và những ngày đầu xây dựng đảo

Những năm sau chiến tranh, Cần Thơ và Côn Đảo có chương trình kết nghĩa với 3 đợt kêu gọi người dân tình nguyện ra xây dựng Côn Đảo. Cha mẹ của tác giả rời Cần Thơ trong đợt thứ hai.

Đảo nuôi mình lớn, mình góp sức cho Côn Đảo phát triển hơn. Đoàn Yên Kiều kể về Côn Đảo một thời nghèo khó nhưng giàu sản vật thiên nhiên. Từ ngày những người dân tình nguyện đặt chân tới, không khí Tết nơi biển đảo trở nên rộn ràng hơn. Tại đảo có truyền thống chặt mai, người dân băng qua một rừng tràm bông trắng, chọn những cây mai dáng đẹp nụ nhiều mà “thu hoạch”.

Những nụ mai bung nở trong các mái nhà ngói tường vàng nơi biển đảo, tượng trưng cho một mùa Tết an lành, ấm no. Theo tác giả, 20 năm trở lại đây, công tác bảo vệ rừng của Côn Đảo được tăng cường, dân đảo được khuyến khích tự trồng mai. Chưng mai đã trở thành một truyền thống bất di bất dịch của gia đình Vành Khuyên.

Đời sống ở Côn Đảo những ngày đầu xây dựng thường gắn chặt với thiên nhiên, sản vật. Ảnh: Quỳnh Danh.

“Mấy anh em Vành Khuyên, khi nhớ cái bát ngát, thênh thang, lộng gió ngày cuối năm, vẫn rủ nhau leo Động Cao. Trên đỉnh đồi, mấy anh em lại được ngắm mai rừng bung nở giữa nắng gió, vẫn được phóng tầm mắt ra tứ phương, và thấy một Côn Đảo ngày càng giàu đẹp”, Đoàn Yên Kiều viết.

Để cải thiện bữa ăn cho gia đình, cha cô thường xuống biển soi cá, lượm ốc nhảy, ốc bàn tay, bắt tôm hùm, mực nang về chế biến. Thấy giữa đảo có một cánh đồng chất đất tốt, có lạch nước và ao chuôm có thể câu cá hoặc mò ốc bươu, ông vun luống trồng thêm đủ loại rau củ để có nguyên liệu cho những ngày mưa lớn không thể ra biển.

Tác giả/Tác phẩm

Lớn lên ở Côn Đảo

Tác giả: Đoàn Yên Kiều · Xuất bản: 12/11/2026 · NXB Trẻ

Thuộc tủ sách Kể chuyện Biển đảo của NXB Trẻ, Lớn lên ở Côn Đảo của tác giả Đoàn Yên Kiều kể về những năm tháng đầu tiên xây dựng Côn Đảo sau ngày đất nước thống nhất, biến hòn đảo còn sơ khai thành một đặc khu phát triển như ngày nay. Sách được viết dựa trên tuổi thơ của tác giả tại Côn Đảo.

Bước qua thập niên 1990, vùng đảo này dần chuyển mình. Dân cư trở nên đông đúc, đời sống kinh tế ổn định hơn. Năm 1997, 100% học sinh THPT trúng tuyển đại học, cao đẳng.

Các lứa học sinh tiếp theo ngày càng phát triển, nhiều người chọn học xong rồi quay về đóng góp cho quê hương. Cứ thế, Côn Đảo ngày càng thịnh vượng hơn.

Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Tiếp nối Hội sách Côn Đảo năm 2025, sự kiện năm nay hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với mục tiêu phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Côn Đảo, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.