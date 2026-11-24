Cung thể thao Tiên Sơn chật kín khán giả trong tối ngày 23/11.

Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Văn hóa làm nên bản sắc dân tộc, vùng đất và cốt cách con người, đồng thời là tư tưởng xuyên suốt trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nhắc tới các lớp trầm tích văn hóa Đà Nẵng từ di sản Chăm, không gian xứ Quảng, phố cổ Hội An, văn hóa Cơ Tu đến văn hóa biển và truyền thống cách mạng, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Văn hóa không chỉ thuộc về quá khứ để chúng ta tự hào, mà còn là nguồn lực của hiện tại và nền tảng cho tương lai”.

Hơn 7000 khán giả đã cùng có mặt ở Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng để "tận hưởng" bầu không khí lễ hội.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong định hướng xây dựng đô thị hiện đại, năng động và sáng tạo, Đà Nẵng xác định nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là trung tâm thụ hưởng thành quả văn hóa. “Thành công của phát triển văn hóa không chỉ nằm ở những công trình hay sự kiện lớn, mà phải được cảm nhận trong chất lượng đời sống, trong nhân cách con người và sự gắn bó của cộng đồng”, ông Hùng chia sẻ.

Kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” được dàn dựng theo 5 chương: Nguồn cội-Ươm mầm-Vươn khơi-Sức mạnh miền diệu kỳ-Tiếp nối. Mở màn là đại cảnh “Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam” tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân-Âu Cơ cùng truyền thống dựng nước, giữ nước. Các chương tiếp theo khắc họa sắc thái văn hóa miền trung - xứ Quảng qua dấu ấn Chămpa, thương cảng Hội An, Tuồng, Bài Chòi, văn hóa Cơ Tu, lễ hội, làng nghề và văn hóa biển.

Sự có mặt của những ngôi sao nổi tiếng đã đem đến một bầu không khí bùng nổ.

Ở hai phần cuối, diện mạo Đà Nẵng năng động, hiện đại được thể hiện qua loạt tiết mục đương đại như “Đà Nẵng 24h”, “City Of The Light”, “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau”, “Made in Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Hào, ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Hương Tràm, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ MONO … cùng dàn diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng và các vũ đoàn. Sân khấu trung tâm hình tròn hai tầng kết hợp màn hình LED lưới, vách mapping và ánh sáng hiện đại tạo không gian trình diễn đa chiều, tăng kết nối với khán giả.

Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp công nghệ với vũ đạo và những giai điệu đầy ý nghĩa.

Cùng với đêm nghệ thuật điểm nhấn tối 23/11, Tuần Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng. Các hoạt động sẽ tiếp nối, mở rộng không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm; qua đó củng cố tình đoàn kết khu dân cư, nâng cao ý thức bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng giàu bản sắc đến du khách.

Chuỗi sự kiện được triển khai theo Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-TTg và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Sân khấu trung tâm hình tròn hai tầng kết hợp màn hình LED lưới, vách mapping và ánh sáng hiện đại tạo không gian trình diễn đa chiều, tăng kết nối với khán giả.

Sự trẻ trung của ca sĩ Mono.

Bên trên các khán đài là sự cuồng nhiệt của khán giả.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi với những giai điệu ngọt ngào kết hợp cùng vũ đạo sôi động.

Nhiều người dân tranh thủ ghi lại hình ảnh của các tiết mục phía bên dưới sân khấu.

Ca sĩ Tóc Tiên với sự giàu năng lượng quen thuộc.

Những chiếc lightstick không thể nằm yên trên tay khán giả.

Sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của ca sĩ Hương Tràm...

...Cùng màn song ca của Hương Tràm và Phạm Anh Duy.

Một tiết mục của ca sĩ Hoàng Bách.

Tiết mục mang đậm thông điệp về văn hoá gắn với tình yêu Tổ Quốc và sự đoàn kết toàn dân tộc.

Sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa trong màn kết hợp cùng các ca sĩ trẻ mang lại sự lắng đọng cho chương trình.