Trong tiến trình phát triển của dân tộc, văn hóa luôn giữ vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày 19/6/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1111 phê duyệt kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (ngày 24/11 hằng năm) giai đoạn 2026 - 2030. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Một tiết mục tại Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026.

Theo kế hoạch, hằng năm vào ngày 24/11, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn kết chặt chẽ với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự kết hợp giàu tính nhân văn này tạo nên ngày hội lớn tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết ngay từ mỗi khu dân cư. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thêm nâng cao trách nhiệm gìn giữ bản sắc quê hương, đồng thời trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa tại cơ sở.

Năm 2026 ghi dấu ấn đặc biệt khi Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trên khắp mọi miền, không khí chào mừng diễn ra rộn ràng với hơn 400 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú tại 34 tỉnh, thành phố. Từ miền núi phía Bắc giàu bản sắc đến khu vực miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, mỗi địa phương đều mang đến những sắc màu riêng thông qua các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng, triển lãm di sản, giao lưu văn hóa các dân tộc… Bức tranh đa sắc màu ấy đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, khẳng định sức sống bền bỉ của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Bắc Ninh - vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, từ ngày 16 đến 25/11 diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Các hoạt động tập trung giới thiệu, tôn vinh di sản văn hóa Kinh Bắc, quảng bá bản sắc địa phương, đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách. Trong dịp này, nhiều hoạt động chuyên đề được triển khai rộng khắp. Tiêu biểu là Liên hoan các làng quan họ gốc tại Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (phường Kinh Bắc), nơi vang lên những làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm, góp phần bảo tồn và trao truyền di sản quý báu của quê hương.

Tinh hoa nghề truyền thống được tái hiện sinh động qua hoạt động trưng bày, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ tại Ban Quản lý di tích Bắc Ninh (phường Bắc Giang) và Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành), giúp công chúng chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc, triết lý nhân sinh sâu sắc qua từng đường nét khắc gỗ của cha ông.

Không gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa tiếp tục được mở rộng qua chương trình giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc tại Bảo tàng Bắc Ninh (phường Bắc Giang), mang đến góc nhìn toàn diện về sự gắn bó giữa các cộng đồng. Trên các không gian công cộng, triển lãm tranh cổ động tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) tạo điểm nhấn trực quan sinh động, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, hoạt động trưng bày sách, báo, tư liệu địa chí tại Thư viện Bắc Ninh (phường Bắc Giang) thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các em học sinh đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử vùng đất Kinh Bắc.

Tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Tại phường Tiền Phong, Ngày hội “Sắc màu văn hóa Việt” năm 2026, qua không gian văn hóa, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP là dịp để địa phương tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực hội tụ - Kết nối du lịch Bắc Ninh”, Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố (phường Bắc Giang) có hơn 80 gian hàng giới thiệu những sản phẩm ẩm thực tiêu biểu, đặc sản địa phương và dịch vụ du lịch của các vùng miền. Trong đó có 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm ẩm thực, du lịch tiêu biểu của Bắc Ninh, các địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang; hơn 60 gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ trong và ngoài thành phố. Liên hoan góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy du lịch cộng đồng và tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Nét mới trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng các phương thức truyền thông hiện đại. Nhờ đó, thông tin và giá trị di sản, văn hóa Kinh Bắc được lan tỏa sâu rộng trên môi trường số, giúp di sản tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của Nhân dân. Qua chuỗi hoạt động ý nghĩa đó không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá bản sắc và chiều sâu văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, mà còn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng bền vững.