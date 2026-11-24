Văn hóa Huế là nguồn tài nguyên giàu giá trị, cần tiếp tục được khai thác và phát huy để phục vụ phát triển. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Từ nhu cầu của du khách

Anh Trịnh Khánh Toàn, du khách đến từ Tuyên Quang, cho biết khi đến Huế, anh muốn có thêm nhiều địa điểm vui chơi vào buổi tối. Mùa hè, du khách có thể dạo phố, hóng mát trên thuyền, nghe ca Huế, thưởng thức món ăn địa phương. Nhưng vào mùa mưa thì hơi ngại. “Mưa thì không ai muốn đi thuyền nghe ca Huế. Ra đường ướt, vào quán ăn một lúc là hết buổi tối”, anh Toàn chia sẻ.

Còn ông Trần Gia Bảo, 60 tuổi, du khách đến từ Lâm Đồng, cho biết ông thích nhịp sống chậm rãi của Huế. Ông đến đây không phải để chạy theo lịch trình dày đặc, mà muốn có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng không gian và tìm hiểu văn hóa địa phương. Theo ông, Huế cần thêm những không gian dành cho văn hóa, nghệ thuật và du lịch để du khách có nhiều lựa chọn hơn trong thời gian lưu lại.

Đây cũng là những hạn chế được Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế đến năm 2030 nhìn nhận. Theo Đề án, ngoài các kỳ Festival Huế, thành phố còn thiếu chương trình biểu diễn thực cảnh, lễ hội và chương trình nghệ thuật định kỳ có chất lượng cao để phục vụ du khách. Một số sự kiện còn nhỏ lẻ, dàn trải, chưa tạo được thương hiệu và sức hút tương xứng.

Hạ tầng phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, giao thông, bãi đỗ xe và lưu trú cũng chưa đồng bộ. Đặc thù mưa kéo dài, bão lũ ở Huế gây thêm khó khăn cho việc tổ chức các chương trình ngoài trời. Nếu thiếu phương án thay thế trong những thời điểm thời tiết bất lợi, chuỗi hoạt động khó duy trì đều đặn như mục tiêu đặt ra.

Một vấn đề khác là không gian kinh doanh dịch vụ. Thực tế cho thấy, nhiều hàng quán phục vụ khách du lịch hiện sử dụng mặt bằng trong khu dân cư. Khi khách ngồi đến khuya, tiếng nói chuyện, âm nhạc có thể ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ chung quanh. Người kinh doanh cũng khó mở rộng hoạt động vì phải giữ gìn trật tự khu phố. Muốn phát triển dịch vụ về đêm, Huế cần sớm quy hoạch, bố trí những khu vực phù hợp, có chính sách ưu tiên hình thành các tuyến phố, khu phố gắn với du lịch và dịch vụ, thay vì để hoạt động này tự phát trong khu dân cư.

Lịch sự kiện đến không gian dịch vụ

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tối thiểu bốn sự kiện văn hóa định kỳ theo mô hình thương hiệu sở hữu trí tuệ (IP), có tầm khu vực và khả năng lan tỏa quốc tế. Đồng thời tổ chức mới từ ba đến bốn sự kiện hoặc giải đấu cấp quốc gia, quốc tế. Thành phố định hướng chuyển từ Festival tổ chức hai năm một lần sang chuỗi sự kiện trải dài trong năm, gắn với đặc trưng văn hóa và thời tiết từng thời điểm.

Huế tổ chức hội nghị công bố đề án phát triển công nghiệp văn hóa Huế, Festival Huế, các sự kiện văn hóa- thể thao quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Bốn chương trình văn hóa được xác định gồm The Hue Creators, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế, Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Hue Wonderverse Music Fest) và Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế. Trong đó, The Hue Creators được xây dựng theo hình thức truyền hình thực tế đa nền tảng, kết hợp trải nghiệm di sản với sáng tạo nội dung; Hue Wonderverse Music Fest kết nối âm nhạc truyền thống và đương đại, dự kiến có quy mô 50.000-70.000 người mỗi đêm. Lễ hội Ánh sáng quốc tế dự kiến khai thác không gian sông Hương, cầu Trường Tiền và khu vực trung tâm với các hoạt động trình diễn ánh sáng, nhạc nước, trình chiếu mặt nước và thiết bị bay không người lái.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết thành phố hướng đến xây dựng khung chương trình sự kiện thường niên, công bố kế hoạch năm tiếp theo từ tháng 10 năm trước để doanh nghiệp lữ hành chủ động thiết kế tour, quảng bá và kết nối thị trường. Những sự kiện đã công bố cơ bản được tổ chức theo kế hoạch, chỉ dừng trong trường hợp đặc biệt. Việc công bố sớm và duy trì lịch ổn định là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể tham gia tổ chức, đầu tư dịch vụ.

Đề án cũng phân định ba không gian tổ chức. Khu vực quần thể di tích và vùng đệm dành cho các chương trình nghệ thuật truyền thống, sự kiện hàn lâm, trình diễn ánh sáng và thực cảnh, với yêu cầu kiểm soát quy mô, âm thanh, thiết bị để bảo vệ di tích. Không gian trung tâm đô thị, hai bờ sông Hương, công viên và quảng trường phù hợp với các sự kiện đại chúng, nghệ thuật đương đại. Khu vực sinh thái, đầm phá và ven biển như Thuận An, Lăng Cô, Tam Giang được định hướng tổ chức hoạt động thể thao dưới nước và sự kiện gắn với du lịch sinh thái.

Mục tiêu tổ chức sự kiện quanh năm vì thế cần được triển khai cùng quy hoạch không gian dịch vụ. Nếu chỉ tăng số lượng chương trình mà thiếu địa điểm phục vụ du khách trước và sau sự kiện, hiệu quả lưu trú và chi tiêu khó đạt như kỳ vọng. Huế cần chuẩn bị đồng thời cả lịch hoạt động, địa điểm tổ chức và những khu vực dịch vụ phù hợp để chuỗi sự kiện có thể vận hành ổn định