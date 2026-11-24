VIDEO: Phố cổ Hà Nội thu nhỏ giữa không gian hồ Gươm.

Khu vực Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, nhiều tiểu cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống được dựng lên trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Không gian trưng bày tái hiện nét Hà Nội xưa với những công trình kiến trúc cổ kính.

Các chậu hoa và cây cảnh được bố trí xen kẽ giữa những công trình. Mô hình chuồn chuồn tre nhiều màu sắc giữa thảm hoa cúc họa mi trắng, mang đến nhiều góc check-in thu hút người dân và du khách.

Không chỉ tái hiện kiến trúc phố cổ, khu vực trưng bày còn giới thiệu các hình tượng dân gian, hoa sen và sản phẩm thủ công truyền thống.

Các chi tiết góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, đồng thời tạo sự giao thoa giữa nét đẹp di sản truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại.

Đông đảo người dân tham quan và mua sắm tại không gian văn hóa bên hồ Gươm.

Không gian tái hiện phố cổ Hà Nội trở thành điểm tham quan, thu hút người dân và du khách trong những ngày diễn ra hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình diễn ra từ ngày 21/11 đến 24/11/2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tới công chúng.