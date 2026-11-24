Chương trình dự kiến diễn ra ngày 28/11 tại Hoiana Resort & Golf TP Đà Nẵng, hưởng ứng tinh thần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa địa phương theo Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 19/10 của UBND TP Đà Nẵng về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đây đồng thời là hoạt động thúc đẩy kết nối văn hóa với phát triển du lịch. Chương trình giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản, làng nghề, sản phẩm OCOP, đặc sản và nguyên liệu bản địa; mở ra cơ hội đưa văn hóa địa phương vào không gian, dịch vụ và trải nghiệm tại các cơ sở lưu trú du lịch.

Điểm nhấn của hoạt động gồm không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm bản địa, OCOP, thủ công truyền thống; khu vực giới thiệu các loại thức uống thảo mộc, các loại trà... Đặc biệt Tọa đàm “Từ bản sắc đến sản phẩm - Kết nối điểm chạm văn hoá trong cơ sở lưu trú du lịch” tạo diễn đàn trao đổi giữa chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và các chủ thể văn hóa về giải pháp khai thác, phát huy giá trị bản địa trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Các nghệ nhân, bếp trưởng quảng diễn và phục vụ du khách thưởng thức tinh hoa ẩm thực địa phương với các món ăn đặc trưng mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo, các món bánh dân gian...

Ngày hội còn dành không gian giao thương B2B giữa doanh nghiệp du lịch với các đơn vị cung ứng sản phẩm bản địa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, thông qua chương trình, thành phố kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa cộng đồng, nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tạo dấu ấn văn hóa đặc sắc và lan tỏa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng giàu bản sắc, sáng tạo, thân thiện và mến khách.