Làm mới những việc cũ

Một phiên livestream giới thiệu sản phẩm địa phương có thể không mới trên mạng xã hội nhưng với Đoàn Thanh niên xã Đông Trạch, đó là cách đưa công nghệ số vào một công việc vốn quen thuộc: Quảng bá sản phẩm quê hương. Trong chương trình “Thanh niên Đông Trạch chung tay quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương” vừa diễn ra, nhiều mặt hàng của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh được giới thiệu trực tiếp trên các fanpage. Hình thức tương tác trực tiếp giúp người xem dễ dàng tìm hiểu, trao đổi về sản phẩm.

Chương trình ghi nhận khoảng 10.000 lượt tiếp cận, 10.000 lượt hiển thị, hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, mở thêm một kênh quảng bá cho các cơ sở sản xuất tại địa phương. Với những người trực tiếp làm ra sản phẩm, đây cũng là cơ hội tiếp cận khách hàng theo một cách khác.

Chương trình “Thanh niên Đông Trạch chung tay quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương” - Ảnh: D.H

Từ việc đưa sản phẩm lên không gian mạng, tuổi trẻ Đông Trạch tiếp tục tham gia vào những phần việc rộng hơn của công cuộc chuyển đổi số. Đoàn xã đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn, Đội và thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng về kỹ năng sử dụng các tiện ích số. Kiến thức từ các lớp tập huấn nhanh chóng được vận dụng vào thực tế.

Các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; phối hợp làm sạch dữ liệu đất đai, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi. Bà Dương Thị Xuân (77 tuổi, thôn Trung Đồng) chia sẻ rằng với những người cao tuổi, chưa thành thạo thiết bị thông minh như bà, sự cầm tay chỉ việc của đoàn viên giúp các tiện ích số bớt xa lạ và dễ dùng hơn hẳn.

Công nghệ cũng được người trẻ đưa vào việc bảo tồn, giới thiệu những giá trị văn hóa của quê hương. Tại di tích lịch sử đình làng Lý Hòa, Đoàn xã triển khai công trình số hóa bằng cách gắn mã QR, giúp người dân và du khách tra cứu thông tin về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, kiến trúc của di tích ngay trên điện thoại. Cùng với đó, đội hình Thanh niên công nghệ số tham gia chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị”, giới thiệu hình ảnh địa phương qua góc nhìn của những người trẻ.

Góp sức vì cộng đồng

Bằng sự năng động, sáng tạo và nhân văn, những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Đông Trạch đã góp sức trẻ của mình vào các hoạt động cộng đồng tại địa phương. Thời gian qua, nhiều hoạt động, phần việc thanh niên đã được chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao bởi hiệu quả, tính nhân văn sâu sắc.

Chị Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đoàn xã Đông Trạch cho biết, trong năm 2026, hơn 2.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn triển khai. Riêng 4 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” trong 9 tháng của năm 2026 thu hút gần 1.000 lượt ĐVTN, thu gom hơn 100kg rác thải. Các đội hình tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và những khu vực công cộng.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn xã phối hợp trao tặng 17 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, triển khai mô hình “Em nuôi của Đoàn”, đồng thời trao tặng áo phao cho các em trên địa bàn. Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ hơn 30 triệu đồng. ĐVTN xã cũng tham gia dựng các biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ đuối nước, tuyên truyền phòng, chống ma túy, ra quân làm vệ sinh bãi biển Đức Trạch… từng bước xây dựng một Đông Trạch sạch đẹp, văn minh.

Các công trình, phần việc thanh niên đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng - Ảnh: D.H

Trong chương trình “Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện đa khoa Bố Trạch, Đoàn xã đã phối hợp với các đơn vị chuẩn bị, trao hơn 200 suất cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thăm hỏi và tặng 15 suất quà cho bệnh nhi, người cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Trong năm, hơn 100 ĐVTN đăng ký tham gia 2 đợt hiến máu tình nguyện. Các hoạt động tri ân gia đình chính sách cũng được duy trì bằng những cách làm gần gũi, trở thành dịp để người trẻ lắng nghe, hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ đi trước.

Theo ông Lê Hữu Thiết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Trạch, dù địa bàn rộng, lực lượng đoàn viên mỏng, nhiều thanh niên đi làm ăn xa, Đoàn xã vẫn chủ động đổi mới phương thức hoạt động, triển khai nhiều mô hình thiết thực trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

“Đảng ủy xã đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đoàn xã, nhất là những cách làm mới như quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số, số hóa di tích lịch sử và các mô hình đồng hành với thanh thiếu nhi. Chúng tôi mong muốn và cũng tin rằng thời gian tới, tổ chức Đoàn tại địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, lựa chọn những công trình, phần việc có trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên trong xây dựng quê hương, góp phần thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã và mục tiêu đưa Đông Trạch đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình”, ông Lê Hữu Thiết nhấn mạnh.

Nối dài những phần việc thiết thực

Những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, tuổi trẻ Đông Trạch sẽ tiếp tục có mặt ở những nơi cần sự chung tay của cộng đồng. Trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2026 và Xuân tình nguyện năm 2027”, dự kiến triển khai từ tháng 11/2026-2/2027, Đoàn xã hướng đến những việc làm thiết thực, như: Hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khó khăn thông qua mô hình “Bò giống”, cùng người dân chuẩn bị những phần bánh chưng gửi đến hộ nghèo, chăm lo các gia đình chính sách và giữ gìn cảnh quan thôn xóm trước thềm năm mới. Những hoạt động hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, điện thoại thông minh an toàn và các tiện ích số cũng sẽ được tiếp nối, để công nghệ ngày càng gần hơn với đời sống thường ngày.

Chị Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đoàn xã Đông Trạch cho biết thêm: “Điều chúng tôi hướng đến là tổ chức các hoạt động Đoàn sát với nhu cầu thực tế của thanh niên và người dân. Với địa bàn rộng sau sáp nhập, cách làm cũng phải linh hoạt hơn, vừa phát huy vai trò của các chi đoàn, vừa tăng cường phối hợp với các đơn vị, tổ chức và lực lượng tại cơ sở. Đoàn xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện để thanh niên tham gia phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ số, đồng thời duy trì các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Mỗi công trình, phần việc cần có địa chỉ cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực và tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng”.

Từ những việc làm cụ thể, gắn với đời sống dân sinh, tuổi trẻ Đông Trạch đang từng bước tạo dấu ấn trong hành trình xây dựng quê hương. Phía trước vẫn còn những khó khăn nhưng khi mỗi đoàn viên biết bắt đầu từ nhu cầu của cộng đồng, mỗi công trình, phần việc đều có thể trở thành một đóng góp thiết thực, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Đông Trạch trên chặng đường phát triển.