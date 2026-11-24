Văn hóa không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay những làn điệu dân ca được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó còn là nếp ứng xử trong gia đình, tình nghĩa xóm giềng, sự sẻ chia khi hoạn nạn và những sinh hoạt chung được duy trì mỗi ngày. Tại Hà Nội, nhiều khu dân cư đang gìn giữ những giá trị ấy bằng nhiều việc làm gần gũi. Khi người dân cùng tham gia chăm lo công việc chung và quan tâm đến nhau, văn hóa trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo nên sức sống từ chính đời sống thường ngày.