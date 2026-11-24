Giới trẻ TP.HCM thích thú khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
Từ trải nghiệm vẽ tranh trên nón lá, hòa mình vào những điệu múa mang đậm sắc văn hóa dân tộc, đến thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping đặc sắc, Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP.HCM mang đến cho người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, hành trình khám phá văn hóa Việt đầy màu sắc.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/gioi-tre-tphcm-thich-thu-kham-pha-ban-sac-van-hoa-dan-toc-viet-nam-post1896938.tpo