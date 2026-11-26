Trong tháng 11-2026, cùng với các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam, hội thi tuyên truyền pháp luật được Trung đoàn Hỗn hợp 39 chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, bám sát chủ đề “Chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong kỷ nguyên số”.

Nội dung hội thi nhấn mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, các đội đã mang đến hội thi những tiết mục, tiểu phẩm phong phú, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa kiến thức pháp luật với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động. Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó chính ủy Trung đoàn cho biết: “Qua từng phần thi, cán bộ, chiến sĩ không chỉ thể hiện sự hiểu biết về các quy định của pháp luật mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác và cuộc sống; đồng thời phản ánh tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể đơn vị và gắn bó với nhân dân địa phương”.

Một tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Hỗn hợp 39 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh).

Các tiết mục tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa với những tiểu phẩm có nội dung gần gũi, thiết thực, như: “Cờ bạc ảo dẫn đến tín dụng đen”, “Cái giá của một bức ảnh”, “Nhanh một phút, chậm cả đời”... phản ánh chân thực, khách quan nhiều vấn đề đang được xã hội quan tâm. Bằng lối diễn xuất tự nhiên, cách xây dựng tình huống hấp dẫn và thông điệp rõ ràng, các đội đã tái hiện những nguy cơ, hệ lụy từ việc thiếu hiểu biết, chủ quan trong sử dụng mạng xã hội; đồng thời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tệ nạn cờ bạc trực tuyến, tín dụng đen và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa trong thực tiễn.

Thượng úy Bùi Minh Tân, Trung đội trưởng, thuộc Đại đội 1 Pháo 105mm, chia sẻ: "Thông qua quá trình chuẩn bị và tham gia các phần thi, tôi cùng các thành viên trong đội có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích. Điều tôi tâm đắc là những nội dung pháp luật vốn khô khan đã được chuyển tải thành các tình huống cụ thể, gần gũi với đời sống bộ đội, gắn với những vấn đề phát sinh trong môi trường số đã góp phần làm cho nội dung tuyên truyền pháp luật trở nên sinh động, thiết thực, giúp mọi người dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng vào cuộc sống, công tác hằng ngày".

Với đặc thù đơn vị đóng quân trên địa bàn biển, đảo, Trung đoàn Hỗn hợp 39 luôn coi trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuân thủ pháp luật; xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và đoàn kết trong cộng đồng dân cư bằng những việc làm cụ thể. Trung tá Lý Minh Vân, Chính ủy Trung đoàn nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần chủ động học tập, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật; xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, biết chọn lọc thông tin, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, thông tin xấu độc và kiên quyết không thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia đấu tranh với những hành vi sai trái, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh”.