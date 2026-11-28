Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm 28/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, phía Nam TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/11 đến 3h ngày 28/11 có nơi vượt 100mm, như Trà Cót (Đà Nẵng) 163,6mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 263,8mm, An Hưng (Gia Lai) 112mm...

Cảnh báo mưa lớn ở miền Trung, từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan khí tượng, trong 10 giờ qua (từ 18h ngày 27/11 đến 4h ngày 28/11), nhiều khu vực từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận mưa lớn. Một số trạm có lượng mưa đáng chú ý như Bạch Mã (TP Huế) 95,8mm, Tam Trà (TP Đà Nẵng) 193mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 323,6mm, An Hưng (Gia Lai) 134,5mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 95,8mm và Núi Tam Đầu - Suối Dầu (Khánh Hòa) 105,6mm...

Dự báo từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Trong khi đó, từ sáng sớm 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, trong ngày và đêm 28/11, tỉnh Quảng Trị, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ giảm dần.

Đáng lưu ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở nhiều địa phương. Ảnh: KTTV

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, các địa phương trên tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến từ 10-30mm tại TP Huế, có nơi trên 60mm; TP Đà Nẵng từ 20-30mm, có nơi trên 90mm; Quảng Ngãi từ 50-60mm, có nơi trên 150mm. Tại Gia Lai và Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm; Đắk Lắk từ 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.