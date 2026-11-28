Lãnh đạo xã Hà Nha trao thư cảm ơn cho lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 12-11, 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng đã ra quân, trực tiếp hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho các hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hà Nha. Trong đợt này, lực lượng tập trung giúp đỡ gia đình bà Ngô Thị Bích Thủy (thôn Hòa Hữu) và bà Phạm Thị Thôn (thôn An Bình) – những hộ có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia nhiều phần việc tại công trình, từ vận chuyển vật liệu đến hỗ trợ các công đoạn thi công phù hợp. Những ngày công tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an đối với Nhân dân, góp phần giúp các gia đình sớm hoàn thiện nơi ở, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua những hoạt động gần gũi, thiết thực, lực lượng Cảnh sát cơ động có thêm điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Khép lại 15 ngày hành quân dã ngoại, những phần việc thiết thực cùng tình cảm chân thành, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.